“สีหศักดิ์” จ่อลงช่วยผู้สมัคร ภท.หาเสียงวันอาทิตย์ ชูนโยบายต่างประเทศ

“สีหศักดิ์” จ่อลงช่วยผู้สมัคร ภท.หาเสียงวันอาทิตย์ ชู นโยบายการต่างประเทศ อมยิ้มหลังโซเชียลแห่ชมการทำงาน บอกต้องตั้งใจทำให้ดี-งานสำเร็จลุล่วง
วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ว่า จะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยหาเสียงในวันอาทิตย์
ส่วนจะนำนโยบายอะไรไปนำเสนอกับประชาชน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องเป็นนโยบายในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ แต่ผู้สมัครเองก็จะต้องพูดในเรื่องของนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย ทั้งนโยบายเศรษฐกิจว่าจะทำอะไร ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการประกาศไปทั้งหมดแล้ว
ส่วนที่โซเชียลมีเดียมีการคอมเมนต์ชมการทำงานในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ ถึงกับอมยิ้ม ก่อนระบุว่า จะตั้งใจทำงาน แต่ไม่ได้หวังจะได้เครดิตอะไร เพียงแต่อยากให้งานสำเร็จลุล่วงไป