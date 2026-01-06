“แสวง” เผย 8 หน่วยงานส่งตัวแทนนั่ง กก.สอบนโยบายพรรค ยัน 8 ก.พ.ไม่เลื่อนเลือกตั้ง แม้มีเหตุุชายแดน

“แสวง” เผย 8 หน่วยงานส่งตัวแทนนั่ง คกก.ตรวจสอบนโยบายพรรคแล้ว พร้อมเร่งเปิดนโยบายให้ปชช.รู้ก่อนหย่อนบัตรแน่ ยันเลือกตั้ง 8 ก.พ.แม้มีเหตุชายแดนรอบใหม่
วันนี้( 6 ม.ค. )นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองหลังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน ว่า ขณะนี้ 8 หน่วยงานได้มีการส่งตัวแทนมาครบแล้วโดยเป็นผู้แทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม งบประมาณแผ่นดินและนโยบายสาธารณะ โดยจะมีการประชุมในวันที่ 13 ม.ค. นี้ ซึ่งคิดว่าเมื่อทำงานแล้วน่าจะเป็นผลดี ทำให้ประชาชนมีข้อมูลก่อนตัดสินใจลงคะแนน และพรรคการเมืองก็ได้ทยอยส่งนโยบายมาที่กกต. แล้ว นับตั้งแต่ยื่นสมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ แต่อาจจะยังไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยตรวจแล้ว ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการฯ 8 หน่วยงานพิจารณา
เมื่อถามว่าพรรคการเมืองนำนโยบายไปหาเสียงแล้ว หากตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะเกิดความเสียหายหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่มีที่ไม่ผ่าน เราจะตรวจสอบว่านโยบายที่ส่งมามีรายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ คณะกรรมการฯอาจมีข้อสังเกตเพียงว่า ที่พรรคบอกว่าวิธีการได้เงินมา หรือความเสี่ยง ความคุ้มค่ามันถูกต้องหรือไม่ แต่นโยบายเป็นเรื่องของพรรคถ้าเขาเสนอรายละเอียดมาตามที่กฎหมายกำหนดเราก็ต้องให้ผ่าน ซึ่งกกต. จะเปิดเผยทั้งนโยบายที่พรรคการเมืองส่งมาและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯโดยจะทำให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็ต้องเป็นข้อมูลให้กับประชาชนก่อนการหย่อนบัตร
เมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อช่วงเช้าที่มีการยิงระเบิดมายังฝั่งไทย ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เรายังยืนยันว่าเรามีการบริหารจัดการ จะเป็นอะไรก็จะต้องเลือกวันที่ 8 ก.พ. และเท่าที่ได้รับรายงานจากผอ. กกต. ประจำจังหวัด ที่จะมีการเลือกตั้งอบต. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ คนในพื้นที่ไม่ได้กระทบอะไรมีการคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับเข้าไปยังอยู่ในเขตเลือกตั้งแล้ว