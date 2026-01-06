ปิดฉาก! “บิ๊กป้อม” ไขก๊อกพ้นหัวหน้า พปชร. “ตรีนุช” สืบเก้าอี้แทน

“บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เหตุปัญหาสุขภาพ พรรคมีมติ “ตรีนุช เทียนทอง” นั่งหัวหน้าคนใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2569 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ลงนามลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
นายไพบูลย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติแต่งตั้ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ขณะที่พล.อ.ประวิตรจะยังคงอยู่ช่วยงานพรรคในเบื้องหลัง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของพรรคต่อไป
ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันว่า สาเหตุการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ พล.อ.ประวิตร มาจากปัญหาด้านสุขภาพเพียงประการเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองอื่นใด พร้อมย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐยังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองตามปกติ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำพรรคครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งแต่อย่างใด