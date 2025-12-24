“ตรีนุช” แนะรอฟังบ่ายนี้ ปม “บิ๊กป้อม” วางมือ รับหากไปจริงกระทบพรรคแน่ แต่ต้องเดินหน้าต่อ

“ตรีนุช” ย้ำยังไม่ถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ พปชร.และ เลขาธิการพรรค ยอมรับหาก “บิ๊กป้อม” วางมือมีผลต่อพรรค แต่พรรคต้องเดินหน้าต่อ ขอให้รอความชัดเจนบ่ายวันนี้
วันนี้ (24 ธ.ค.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยถึงกระแสข่าวอาจถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ พปชร. ว่า ขอยืนยันยังไม่ได้ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค และยังไม่มีการถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่อย่างใด โดยขณะนี้ยังคงทำงานอยู่กับพรรคพลังประชารัฐตามปกติ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะส่งผลต่อเวลาการหาเสียงหรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกงงกับกระแสข่าวที่ออกมา เนื่องจากยังไม่มีการถอนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ คาดว่า คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีการหารือกันอีกครั้ง แต่ ณ วันนี้ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อาจวางมือทางการเมือง จะส่งผลต่อพรรคหรือไม่ น.ส.ตรีนุช ยอมรับว่า มีผลกระทบ และทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไป โดยที่ผ่านมา พรรค และ พล.อ.ประวิตร พยายามทำให้พรรคพลังประชารัฐมีความยั่งยืน แม้หาก พล.อ.ประวิตร จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง หรือสภาพร่างกายอาจไม่เหมือนเดิม แต่ประสบการณ์และแนวคิดของท่านที่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมามาก ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพรรค
น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า หลักการและแนวทางการทำงานของพรรคพลังประชารัฐจะยังคงเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม คงต้องรอความชัดเจนจาก พล.อ.ประวิตร อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้จะมีความชัดเจนทั้งในส่วนของ พล.อ.ประวิตร และ น.ส.ตรีนุช หรือไม่ น.ส.ตรีนุช ตอบว่า คาดว่า จะมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ก่อน เพื่อพูดคุยและหารือร่วมกันอีกครั้ง