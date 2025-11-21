xs
xsm
sm
md
lg

พปชร.ถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ให้กก.บห.-จนท.-สมาชิก ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พลังประชารัฐ” ถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” บิ๊กป้อม เห็นสมควร ให้ กรรมการบริหาร-เจ้าหน้าที่-สมาชิกพรรค ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี


วันที่ (21 พ.ย.2568) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐ ออกประกาศ เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น

พรรคพลังประชารัฐ ได้รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง จึงเห็นสมควรให้ กรรมการบริหารพรรค พนักงงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรของพรรคและสมาชิกพรรค ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

กำลังโหลดความคิดเห็น