“สันติ” ยืนยัน พปชร.ได้ โควตา 4 รมต.รอ “บิ๊กป้อม” เคาะ โยน “อนุทิน” เลือกคนนั่งกลาโหม

“สันติ” คอนเฟิร์ม พปชร.ได้โควตา รมต. 4 เก้าอี้ รอ “พลเอก ประวิตร” เคาะชื่อ โยนนายกฯ พิจารณา หาคนนั่งกลาโหม
วันนี้ (8 ก.ย.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหารือโควตารัฐมนตรี ว่า พรรคพลังประชารัฐได้ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง แบ่งเป็น รัฐมนตรีว่าการ 2 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคได้ให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เป็นผู้ตัดสินใจหาผู้ที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ส่วนที่มีชื่อตนเองนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้น ย้ำว่า คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายให้ พลเอก ประวิตร ดูว่าใครเหมาะสม ซึ่งจะต้องคุยกันเรื่องตำแหน่งปลีกย่อยอีกครั้ง
เมื่อถามว่า จะต้องส่งชื่อภายในวันนี้หรือไม่ เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยก็มีความพร้อม นายสันติ ระบุว่า พลเอก ประวิตร กำลังเร่งพิจารณาอยู่ โดยหลังการประชุมในวันนี้จะไปคุยกับ พลเอก ประวิตร หากอนุมัติชื่อใครก็จะส่งไปยังพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่กระทรวงกลาโหมยังเป็นสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ตนเองไม่อยากพูดถึง เนื่องจากเป็นกระทรวงความมั่นคง และขณะนี้บ้านเมืองต้องการศักยภาพสูงสุดเต็มที่ พรรครัฐบาลคงพิจารณา
เมื่อถามว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นโควตาของพรรคแกนนำใช่หรือไม่ แล้วแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะส่งใคร นายสันติ กล่าวว่า “ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้” เราไม่รู้จริงๆ คงต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดู หากไปพูดแทนเขาคงจะลำบาก
เมื่อถามว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นิ่งแล้วใช่หรือไม่ นายสันติ ระบุว่า เขาแจ้งมาแล้ว ส่วนอีก 2 ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ต้องรอให้พลเอกประวิตรพิจารณาแล้วเสร็จก่อน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนี้มี 146 คน ตำแหน่งเยอะ ไม่น่าจะมีปัญหาใช่หรือไม่ นายสันติ ระบุว่า หัวใจของทุกคนเป็นตัวของตัวเองทั้งนั้น ใครก็อยากจะทำให้พรรคตัวเองมีพลัง คาดว่า วันนี้น่าจะได้ผลสรุปตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากไม่มีอะไรที่หนักหนา หัวหน้าพรรคเราดีอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายของการแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวได้แซวนายสันติ ว่า พูดคำว่า “ไม่รู้” เหมือน พลเอก ประวิตร นายสันติ จึงตอบว่าบางเรื่องไม่รู้ก็ต้องบอกว่า ไม่รู้ หรือยังไม่ได้ทำให้จบ พูดไปก็จะเสียหาย