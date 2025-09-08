“บิ๊กป้อม” ลั่นไม่รับตำแหน่งการเมือง ย้ำพร้อมหนุนรัฐบาลด้วยประสบการณ์และเครือข่ายเพื่อประโยชน์ประชาชน

“บิ๊กป้อม” เคลียร์ชัด ไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือเก้าอี้ใดในรัฐบาล ย้ำเจตนารมณ์หนุนรัฐบาลทำงานไร้แรงกดดัน พร้อมใช้ประสบการณ์และเครือข่ายด้านความมั่นคงช่วยขับเคลื่อนประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน
วันนี้ 8 กันยายน 2568 เวลา 09.18 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจตามที่มีกระแสข่าวถึงการต่อรองและแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีตนเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทำให้สับสนวุ่นวายนั้น ตนมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนยุบสภาโดยไม่ต้องกังวลต่อการต่อรองหรือเรียกร้องใดๆ
พร้อมทั้งขอประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองที่จะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในรัฐบาล รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่เป็นข่าว”
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจในครั้งนี้ เพื่อเปิดทางให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทย กัมพูชา และทะนุบำรุงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สามารถทำงานได้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อรองใดๆ โดยเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
“ผมยินดีที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและพร้อมใช้ความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายระหว่างประเทศด้านความมั่นคงของผมที่มี ถ้าสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม และต้องการที่จะเห็นประเทศชาติของเราเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร็ว”พล.อ.ประวิตร กล่าวทิ้งท้าย