"ลุงป้อม" โชว์ฝีมือทำข้าวหน้าไก่เลี้ยง "อนุทิน" ชื่นมื่นคุยสถานการณ์บ้านเมือง และ Mou43-44

“บิ๊กป้อม” โชว์บทเชฟ จัดข้าวหน้าไก่ เลี้ยง "เสี่ยหนู" ทานอาหารกลางวันชื่นมื่น พร้อมคุยสถานการณ์บ้านเมือง และ Mou43-44
วันนี้ (28 สิงหาคม 2568) เวลา 13.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ณ มูลนิธิป่ารอยต่อฯ โดยพลเอกประวิตรได้ลงมือทำ ข้าวหน้าไก่ สูตรอร่อยมาเลี้ยงต้อนรับ โดยข่าวในวงสนทนา ได้มีการพูคุยกันปกติในเรื่องทั่วๆไป รวมถึง ได้มีการพูดกันเกียวกับปัญหาเรื่อง MoU 43-44 และเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง โดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทุกคนที่รับประทานข่าวหน้าไก่ สูตรลุงป้อม ถึงกับเอ่ยชม นอกจากนั้น พลเอกประวิตร ยังให้ ข้าวหน้าไก่กับนายอนุทินกลับไปทานที่บ้านด้วย