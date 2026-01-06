กกต.เปิด E-war Room ตรวจจับข้อความใส่ร้ายผู้สมัคร-พรรคการเมือง พบสั่งลบทันที

กกต. เปิดศูนย์ E-war Room คุมเข้มตรวจจับข้อความใส่ร้ายผู้สมัคร-พรรคการเมือง พบสั่งลบทันที ตามเอาผิดคนโพสต์ รับหากเปิดบัญชีในต่างประเทศตรวจยาก วอนทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแข่งขันที่เป็นธรรม
วันนี้(6ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.กล่าวระหว่างเปิดศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E-war Room)ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นไปได้ด้วยดี และปกป้องผู้สมัครพรรคการเมือง และผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ศูนย์จะมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีโปรแกรมตรวจจับว่าใครโพสต์ข้อความเฟกนิวส์ หรือใส่ร้ายผู้สมัคร พรรคการเมือง ทำให้เกิดความเสียหาย หรือการใช้ข้อความอันเป็นเท็จ และเมื่อได้รับข้อมูลพวกนี้จากสิ่งที่เป็นความปรากฏต่อ กกต.เอง หรือผู้สมัครพรรคการเมืองได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งมาที่ศูนย์นี้ได้ ซึ่ง กกต.ก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย
สำหรับขั้นตอนในการคัดกรองข้อความ มีโปรแกรมจะมีระบบตรวจจับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องมาดูว่าข้อความเหล่านั้นจะเข้าข่ายการใส่ร้ายหรือไม่ตามกฎหมายการหาเสียง โดยเป้าหมายของ กกต.คือการใส่ร้าย ไม่ใช่การหมิ่นประมาท ซึ่งถ้าหากเป็นหมิ่นประมาท เข้าข่ายเป็นคดีอาญา พรรคการเมืองจะต้องไปจัดการกันเอง
นายแสวง กล่าวอีกว่าระบบนี้ กกต.ใช้ตั้งแต่การเลือกตั้ง สส. เมื่อปี 2566 สามารถสั่งลบข้อความได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นหากตรวจสอบพบเจอจะมีการสั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และที่ผ่านมาเราลบได้แต่ตามบุคคลไม่ได้ เพราะมีการตั้ง ID ที่ต่างประเทศ ซึ่งเราต้องร่วมมือกับทางเฟซบุ๊กไลน์ ติ๊กต๊อก และแพลตฟอร์มอื่นๆทางโซเชียล รวมถึงกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะสามารถตามเรื่องพวกนี้ได้ เพราะผิดกฎหมายอาญา หาก ID อยู่ในเมืองไทยตามได้แน่นอน แต่ส่วนใหญ่ ID จะอยู่ต่างประเทศเราไม่สามารถตามตัวมาได้ เพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศการแข่งขัน ที่เป็นธรรม บางแพลตฟอร์มจัดตั้งในต่างประเทศจึงมีข้อจำกัดในการคุ้มครองลูกค้า
ส่วนกรณีที่พบว่ามีการใส่ร้าย ตามขั้นตอนคือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นคนสั่งลบ และต้องตามถึงบุคคลที่โพสต์ อย่างไรก็ตามศูนย์แห่งนี้จะทำงานเป็น การวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อส่งไปยัง กกต.ก่อนจะมีการลบโพสต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลบโพสต์ไปค่อนข้างเยอะแล้ว