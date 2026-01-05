“เอกสิทธิ์“ ตะลุยหน้ารามฯ ควง “อิม-ปูปู้” ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคปวงชนไทย ฟังเสียงผู้ค้าตลาด กกท.

ตัวจริง! “เอกสิทธิ์“ พรรคปวงชนไทย ตะลุยหน้ารามฯ ควง “อิม-ปูปู้” สองสาวผู้สมัคร กทม.ฟังเสียงผู้ค้าตลาดกกท. ลั่น พร้อมบูมค้าขายให้ปังกว่าเดิม ยกระดับแรงงานนอกระบบทันที
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 นำทีมตะลุยเดินหาเสียงตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเทพลีลา ถนนรามคำแหง จนถึงตลาดนัดหน้า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เพื่อช่วย นางสาวชนิดาภา สนิมทอง (ปูปู้) หมายเลข 12 ผู้สมัครสส.กทม.เขตวังทองหลาง(เฉพาะแขวง
คลองเจ้าคุณสิงห์) เขตบางกะปิ
และนางสาวเฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ (อิม)หมายเลข 14 ผู้สมัครสส.กทม. เขตห้วยขวาง วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) รณรงค์แนะนำตัว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นการสะท้อนปัญหาจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดหน้ารามและกกท.
ทั้งนี้หัวหน้าพรรคปวงชนไทย และผู้สมัคร มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนคนไทย หลังการค้าขายและเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการให้ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เช่นพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ซึ่งยังขาดสวัสดิการในหลายด้าน หากผู้ใช้แรงงานให้โอกาสพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 เข้าไปทำหน้าที่ในสภา และได้ร่วมรัฐบาล พร้อมผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทันที