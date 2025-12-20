วันนี้มีพิธีปิดซีเกมส์ที่สนามราชมังคลาฯ แนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

วันนี้ (20 ธ.ค.) เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงดังนี้
1. ถนนรามคำแหง (ช่วงหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน)
2. ถนนหัวหมาก
3. ถนนศรีนครินทร์ – รามคำแหง
4. ถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ เชื่อมต่อรามคำแหง
5. ซอยรามคำแหง 24 และพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำ (ทางเลือก)
-ใช้ถนนพระราม 9 (Rama 9 Rd.): หากต้องการเดินทางเข้า-ออกเมือง ให้ใช้เส้นพระราม 9 หรือทางด่วนพระราม 9 แทนการวิ่งผ่านหน้าราม
ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่): สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปโซนร่มเกล้า ลาดกระบัง หรือมอเตอร์เวย์ เส้นนี้กว้างและรถไหลลื่นกว่า
ทางลัดซอยรามคำแหง 26 (โอสถสภา): สามารถใช้ทะลุไปออกถนนศรีนครินทร์และเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ได้
ทางด่วนมอเตอร์เวย์ (สาย 7): หากเดินทางระยะไกล ให้ขึ้นมอเตอร์เวย์เลี่ยงพื้นที่ด้านล่างไปเลยจะดีที่สุด