"ไอซ์" ลุยช่วยผู้สมัคร สส.กทม.หาเสียง ขอโอกาสพรรคส้มเป็นรัฐบาลเปลี่ยนประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“รักชนก” ลุยช่วยหาเสียงผู้สมัคร สส.เขต กทม.ขอโอกาสพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เปลี่ยนประเทศไทยไม่เท่า-ไทยเท่ากัน-ไทยทันโลก


วันที่ 2 มกราคม 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ช่วยหาเสียงผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน โดยช่วงเช้าเข้าพื้นที่ตลาดสะพานสอง ช่วยหาเสียงให้กับ นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช ผู้สมัคร สส. เขต 5 ห้วยขวาง-วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เบอร์ 6

ต่อมาช่วงสาย น.ส.รักชนกเข้าพื้นที่วัดรวกสุทธาราม เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย (ยกเว้นศิริราช) ช่วยหาเสียงให้ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เบอร์ 11 จากนั้นช่วงเย็นช่วยหาเสียงให้นายภัณฑิล น่วมเจิม ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 4 คลองเตย-วัฒนา เบอร์ 2
.
บรรยากาศตลอดทั้งวัน น.ส.รักชนกและผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีประชาชนขอถ่ายภาพพร้อมทำท่าทางตามหมายเลขของผู้สมัคร สส. และอวยพรให้ชนะการเลือกตั้ง ตั้งรัฐบาลประชาชน เพื่อนำนโยบาย 4 เสาหลัก ได้แก่ ปฏิรูปรัฐทันสมัย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ประชาธิปไตยความมั่นคงใหม่ และคุณภาพชีวิต ไปลงมือทำสร้างความเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาที่หมักหมมของประเทศ ทำให้ไทยไม่เทา ไทยเท่ากัน ไทยทันโลก









