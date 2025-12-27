กกต.พอใจสมัคร สส.กทม.วันแรกเรียบร้อยดี สรุปยอด 449 คน

ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม. ในวันแรก ว่า ทุกขั้นตอนเรียบร้อยดี เป็นไปตามแผนที่ซักซ้อมไว้ โดยในบางเขตเลือกตั้งการรับสมัครอาจจะใช้เวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการรับสมัครอย่างเข้มข้น
เปรียบเทียบการรับสมัครการเลือกตั้งปี 2566 จำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะมาสมัครกันในวันแรก และที่เหลืออีก 4 วัน ส่วนใหญ่สมัครไม่ถึง 10 คน
สรุปจำนวนผู้สมัคร สส. กทม. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันแรก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง 449 คน ประกอบด้วย
เขต 1 ดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี), บางรัก, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พระนคร จำนวน 16 คน
เขต 2 ปทุมวัน, ราชเทวี, สาทร จำนวน 14 คน
เขต 3 บางคอแหลม, ยานนาวา จำนวน 13 คน
เขต 4 คลองเตย, วัฒนา จำนวน 12 คน
เขต 5 วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์), ห้วยขวาง จำนวน 13 คน
เขต 6 ดินแดง, พญาไท จำนวน 14 คน
เขต 7 บางซื่อ, ดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) จำนวน 13 คน
เขต 8 จตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษม,แขวงเสนานิคม), หลักสี่ (เฉพาะแขวงทุ่งสองห้อง) จำนวน 15 คน
เขต 9 จตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม), บางเขน (เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์), หลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน) จำนวน 9 คน
เขต 10 ดอนเมือง จำนวน 14 คน
เขต 11 สายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน) จำนวน 15 คน
เขต 12 บางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) , ลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว), สายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) จำนวน 16 คน
เขต 13 บึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม), ลาดพร้าว (เฉพาะแขวงลาดพร้าว) จำนวน 14 คน
เขต 14 บางกะปิ, วังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) จำนวน 15 คน
เขต 15 คันนายาว, บึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม) จำนวน 13 คน
เขต 16 คลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออก,แขวงทรายกองดินใต้) จำนวน 13 คน
เขต 17 คลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออก,แขวงทรายกองดินใต้), หนองจอก (ยกเว้นแขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,แขวงโคกแฝด) จำนวน 13 คน
เขต 18 มีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ), ลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว), หนองจอก (เฉพาะแขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,แขวงโคกแฝด) จำนวน 16 คน
เขต 19 มีนบุรี (เฉพาะแขวงมีนบุรี), สะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง) จำนวน 13 คน
เขต 20 ลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว) จำนวน 14 คน
เขต 21 ประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน), สะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง) จำนวน 15 คน
เขต 22 ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน), สวนหลวง จำนวน 12 คน
เขต 23 บางนา, พระโขนง จำนวน 17 คน
เขต 24 ธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์,แขวงหิรัญรูจี,แขวงบางยี่เรือ), ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก) จำนวน 12 คน
เขต 25 ทุ่งครุ, ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงราษฎร์บูรณะ) จำนวน 13 คน
เขต 26 จอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน), บางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) จำนวน 12 คน
เขต 27 บางขุนเทียน (เฉพาะแขวงแสมดำ), บางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้,แขวงคลองบางบอน) จำนวน 11 คน
เขต 28 จอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน), บางบอน (เฉพาะแขวงคลองบางพราน,แขวงบางบอนเหนือ), หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) จำนวน 11 คน
เขต 29 บางแค (เฉพาะแขวงบางไผ่,แขวงบางแคเหนือ), หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองค้างพลู) จำนวน 12 คน
เขต 30 บางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง,แขวงบางแค), ภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า,แขวงบางด้วน,แขวงคลองขวาง) จำนวน 17 คน
เขต 31 ตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง), ทวีวัฒนา จำนวน 14 คน
เขต 32 บางกอกใหญ่, ธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี,แขวงบางยี่เรือ), บางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช),ภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า,แขวงบางด้วน,แขวงคลองขวาง), ตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) จำนวน 15 คน
เขต 33 บางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช), บางพลัด จำนวน 14 คน