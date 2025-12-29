พรรคส้มนัดทำไพรมารีโหวตด่วน เสร็จพา “เท่าพิภพ” สมัครสส.พรุ่งนี้ทันที "เท้ง" ขอบคุณไม่ลังเลเสียบแทน

“พรรคประชาชน กทม.”นัดทำไพรมารีโหวต 4 โมงเย็นวันนี้ เสร็จปุ๊บ แกนนำพา “เท่าพิภพ” สมัคร สส.ต่อพรุ่งนี้ทันที ด้าน “หัวหน้าเท้ง” ขอบคุณ “เท่าพิภพ” ตอบรับไม่ลังเลลง สส.กทม.เขต 33
วันนี้ (29 ธ.ค. 2568) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ประกาศ ลงสมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาชน แทนนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 33 ของพรรค ที่ถูกจับกุมคดีฟอกเงิน ว่า “ตอบรับทันที แบบไม่ลังเล (ทั้ง ๆ ที่ประกาศวางมือ) - ขอบคุณเท่าพิภพ - ขออภัยพี่น้องประชาชน – พวกเราจะทำให้ดีกว่านี้ครับ”
ขณะที่เฟซบุ๊กพรรคประชาชน กรุงเทพ โพสต์ข้อความระบุว่า ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกท่าน ร่วมทำ Primary Vote รับรองผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานครเขต 33 วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.2569 เวลา: 16:00-18:00 น. ชั้น 7 อาคารอนาคตใหม่
อย่างไรก็ตาม หากผลออกมาแล้ว ในวันพรุ่งนี้แกนนำของพรรคจะนำนายเท่าพิภพ ไปสมัคร สส. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ทันที