รองโฆษกพรรครักชาติซัดรัฐบาลปมเทสลาแฉจ่ายส่วย วอนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล้างบางคนโกง

รองโฆษกพรรครักชาติ สับรัฐบาล หลัง เทสลา แฉทำธุรกิจที่ไทยต้องจ่ายส่วย วอนคนไทยล้างบางคนโกง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหยุดระบบส่วย
นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร (ขิง) รองโฆษกพรรครักชาติ ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด ต่อกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชื่อดัง "เทสลา" (Tesla) ได้กล่าวบนเวทีการประชุม OECD ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในทำนองว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยต้องจ่ายส่วย อะไรๆ ก็จะง่ายขึ้น
นางสาวชุติกาญจน์ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องตลกหรือเรื่องล้อเล่น ที่เราจะมองข้ามได้ เพราะคำพูดเหล่านี้กำลังตอกย้ำให้เห็นว่า เรื่องของส่วย การฮั้วประมูล และการคอร์รัปชัน เป็นวัฒนธรรม หรือกำลังกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในสังคมไทย
"ขิงอยากจะถามจริงๆ ถามไปถึงรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ที่มีอำนาจว่า เราปล่อยให้ประเทศเราขายหน้าแบบนี้ในเวทีโลกได้อย่างไร โดยเฉพาะเวที OECD ที่เราพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา แต่วันนี้เขามองภาพลักษณ์เราไม่ดี ประเทศเรามีแต่เรื่องการจ่ายส่วย" รองโฆษกพรรครักชาติ กล่าว
รองโฆษกพรรครักชาติ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ใช้โอกาสนี้ พิจารณาเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อไม่ให้วัฒนธรรมการโกงและระบบส่วยเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ทำให้ประเทศเราเสียชื่อเสียงอีกต่อไป
"ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ประเทศจะเน่าเฟะและไม่มีทางดีขึ้น วันนี้เราเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ต้องเลือกคนที่ไม่โกง เลือกคนที่ไม่คอร์รัปชัน เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและอนาคตของประเทศไทย" นางสาวชุติกาญจน์กล่าว