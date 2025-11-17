สุดเดือด! สน.มีนบุรี โพสต์ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ตำรวจดีก็มี ไม่ดีก็มี มันจะเสียกันหมด

MGR Online-เพจงานจราจร สน.มีนบุรี โพสต์ ข้าพเจ้าเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่ตำรวจอาชญากรรม การใช้กิริยา ภาษา บ่งบอกถึงการศึกษา และมารยาททางสังคม
วันนี้ (17 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก งานจราจร สน.มีนบุรี โพสต์ว่า "ข้าพเจ้าเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่ตำรวจอาชญากรรม" พร้อมรูปภาพตำรวจยืนเรียงแถวหน้าอาคาร สน.มีนบุรี อีกทั้งได้คอมเมนต์ว่า
- การใช้กิริยา ภาษา บ่งบอกถึงการศึกษา และมารยาททางสังคม สำเนียงส่อภาษา...กิริยาส่อสกุล
- ขอขอบคุณทุกๆ คอมเมนต์ครับ ประชาชนอย่างเราก็ต้องช่วยกันอย่าไปจ่าย "ส่วย" ให้ตำรวจ คนดีก็มี คนไม่ดีก็มี มันก็จะเสียกันไปหมด ฝ่ายตำรวจตบมือข้างเดียวคงไม่ดัง #ถ้าประชาชนร่วมมือ #ไม่จ่ายส่วยให้ตำรวจครับ
- อยากเม้นต์อะไรจัดไปตามที่ชอบครับ ขอบคุณครับ
ภายหลังแอดมินเพจจราจร สน.มีนบุรี ได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไป มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก.