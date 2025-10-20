"อนุทิน" ลั่นมีอำนาจยุบสภา ตนอยากหนีก็หนี อยากอยู่ก็อยู่ ยันแก้ รธน.นับถึงสี่แล้ว ถ้าไปไม่ไหวก็คืนอำนาจให้ประชาชน

“นายกฯ“ ลั่นมีอำนาจยุบสภา บอก "ถ้าผมอยากหนี ผมก็หนี ถ้าผมอยากอยู๋ก็จะอยู่" แย้ม รู้ว่าวันสุดท้ายคือวันไหน โยน ปชช. ตัดสินแก้รัฐธรรมนูญ ยันพยายามรักษาMOA แต่ถ้าไม่ไหวกับคืนอำนาจปชช.
วันที่ (20 ต.ค. 68) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างที่จะเดินมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้น เป็นช่วงเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาลจะเชิญธงชาติลงจากยอดเสา โดยนายกฯ ได้เชิญชวนสื่อมวลชน ให้ยืนเคารพและร้องเพลงชาติไปพร้อมกัน
จากนั้นนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสังเกตในการตัดสินใจยุบสภาก่อนครบ 4 เดือนว่า เรื่องการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯ แล้วตนจะต้องมาบอกสื่อหรือว่า ตนจะยุบเมื่อไหร่ นั่นเป็นอำนาจของตน
“ ถ้าผมอยากจะหนี ผมก็หนี ถ้าผมอยากจะอยู่ ผมก็อยู่ เพราะผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผม ถึงวันไหน แต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ไหว มันก็มีอำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่“ นายกฯ
เมื่อถามว่า หากยุบสภาก่อน แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรต่อไป นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าถึงวันนั้นก็ให้ประชาชนตัดสิน
เมื่อถามว่า ทางพรรคประชาชนจะโวยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อ้าว ตนก็พยายามรักษาตามสัญญา MOA ที่เราลงนามไว้ แต่ถ้าเกิดมีปัจจัยอื่นขึ้นมาก็ต้องช่วยกัน วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระหนึ่งไปแล้ว มีการตั้งคณะกรรมาธิการเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การนับหนึ่ง มันนับสาม นับสี่แล้ว เดี๋ยวถึงเวลาก็จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ว่าอำนาจนายกฯ ก็ยังมีอยู่ ถ้าไปไม่ไหวจริงๆ เราก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย