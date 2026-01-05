“พิพัฒน์” เปิดแคมเปญ 3 เสาหลัก 7 ด้าน ขอทวงคืน 30 ปีที่เสียไปกลับมาให้คนใต้ มั่นใจกวาด 30 สส.

“พิพัฒน์” เปิดแคมเปญเลือกตั้ง 69 ภาคใต้ ชูนโยบาย 3 เสา 7 ด้าน ขอโอกาสทวงคืน 30 ปีที่เสียไปกลับมาให้คนใต้ ลั่นพูดแล้วทำ ก้าวข้ามทุกกระแส มั่นใจภูมิใจไทยกวาด สส.ใต้ทะลุ 30 ที่นั่ง
วันที่ 5 มกราคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งครั้งใหญ่ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ด้วยการปล่อยวิดีโอแคมเปญ “พิพัฒน์ หยัดได้” ภายใต้แนวคิด “ขอโอกาสทวงคืน 30 ปีที่เสียไป” ประกาศบทบาทผู้นำการเลือกตั้งภาคใต้ เดินหน้าปลุกพลังพี่น้องประชาชนทั้ง 14 จังหวัด ยืนยันความพร้อมนำพาภาคใต้กลับมาเป็นหัวใจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง
นายพิพัฒน์ ระบุว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ภาคใต้สูญเสียโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน คุณภาพชีวิตและความมั่นคง ทั้งที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่สร้างรายได้เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่กลับถูกปล่อยให้ขาดการพัฒนามาอย่างยาวนาน ส่งผลให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องย้ายถิ่นฐาน ลูกหลานขาดโอกาส และปัญหาเชิงโครงสร้างไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
“แคมเปญเพื่อขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องคนใต้ในการกำหนดอนาคตของตนเอง และขอโอกาส ทวงคืนเวลา ทวงคืนโอกาส และทวงคืนศักดิ์ศรีคนใต้ ที่สูญเสียไปกว่า 30 ปี กลับคืนมา” นายพิพัฒน์ กล่าว
สำหรับเนื้อหาแคมเปญ จะถูกถ่ายทอดผ่านวิดีโอชุด “พิพัฒน์ หยัดได้” และวิดีโอ EP ต่อเนื่องรวม 8 ตอน นำเสนอนโยบายภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ภายใต้ นโยบาย 3 เสาหลัก ครอบคลุม 7 ด้านสำคัญ ได้แก่
เสาที่ 1 วางรากฐานและสร้างการพัฒนา ครอบคลุม
1. โครงสร้างพื้นฐานทางบก ราง อากาศ และทางทะเล ทั้งถนน รถไฟ สะพาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันน้ำท่วม
2. การยกระดับการท่องเที่ยว
3. พัฒนาการค้า เกษตร และประมง
4. อุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อสร้างงานและรายได้ในพื้นที่
เสาที่ 2 ประชาภูมิใจ ครอบคลุม
5. การศึกษา ทักษะอาชีพ เทคโนโลยีและ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสให้เยาวชน-คนทำงาน เพื่อให้คนใต้สามารถเรียน ทำงาน และเติบโตในบ้านเกิดได้อย่างมั่นคง
เสาที่ 3 ไทยใต้มั่นคง ครอบคลุม
6. สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมบนความหลากหลาย ด้วยความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียม
7. สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจ และมีบทบาทเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นโยบายภาคใต้ชุดนี้จะถูกผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติทันที เพื่อให้ภาคใต้เติบโตและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย โดยที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นก่อนหน้า ต้องได้รับการดูแลใส่ใจ และคนรุ่นใหม่ ต้องไม่ถูกปล่อยให้เสียโอกาสซ้ำสองอีก
พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ แสดงความมั่นใจว่า จากการตอบรับของประชาชนในพื้นที่ และการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคใต้ มากกว่า 30 ที่นั่งตามเป้าหมาย และจะเป็นพลังหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภาคใต้ในการเลือกตั้งปี 2569