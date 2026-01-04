xs
“พิพัฒน์” เปิดเกมหาเสียง ชูปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 37 รีเซ็ตอนาคตชาวใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“พิพัฒน์” เปิดเกมหาเสียง ชูเบอร์ 37 รีเซ็ตอนาคตชาวใต้ ชี้เป็นหมายเลขแห่งความหวัง พลิกโอกาส 14 จังหวัดภาคใต้ วางหมากใหญ่ 3 เสาหลัก 7 ด้านพัฒนา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย และผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเกมหาเสียงอย่างเป็นทางการ ผ่านการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศวิสัยทัศน์ “นโยบายภาคใต้ 3 เสาหลัก” ขออาสาทวงคืนโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ หลังชี้ว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โอกาสของคนใต้หายไปมากเกินพอแล้ว

นายพิพัฒน์ ระบุว่า การเลือกตั้งปี 2569 ครั้งนี้ ตนขออาสากลับมารับผิดชอบภาคใต้อีกครั้ง เพื่อทวงคืนโอกาสที่สูญเสียไปให้พี่น้องชาวใต้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาภูมิภาคผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.วางรากฐานการพัฒนาให้มั่นคง 2.สร้างประชาภูมิใจจ และ 3.เสริมความมั่นคงของไทยใต้ ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนา 7 ด้านหลัก ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว–การค้า เกษตร–ประมง อุตสาหกรรม การศึกษาและ AI สังคม และความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันให้ 14 จังหวัดภาคใต้เติบโตอย่างเท่าเทียม มั่นคง และยั่งยืน สร้างงาน สร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนใต้สามารถทำงานบนบ้านเกิดของตนเอง

นายพิพัฒน์ ย้ำว่า หมายเลข 37 ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัตรเลือกตั้ง แต่คือ “ความหวัง” และ “โอกาส” ที่จะกำหนดอนาคตของคนใต้ทุกครอบครัว พร้อมชี้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคใต้ และขอโอกาสจากประชาชนให้เลือก พรรคภูมิใจไทย ทั้งคนและทั้งพรรค กาเบอร์ 37 เพื่ออนาคตของลูกหลานคนใต้ทุกคน







