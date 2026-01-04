เปิดใจ “แก้ม พัชรนันท์” เลือดใหม่ค่ายน้ำเงิน ขออาสาทำงานเพื่อประชาชน ลุยหาเสียงสู้ศึกสนาม กทม.

“แก้ม พัชรนันท์” เลือดใหม่ภูมิใจไทย ประกาศอาสาทำงานการเมืองเต็มตัว ชูพรรคจุดยืนชัด พูดแล้วทำ ยึด ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นใจศึกเลือกตั้ง กทม. คนเมืองพร้อมเปิดใจ เลือกทีมงานคุณภาพ ดัน “อนุทิน” คืนเก้าอี้นายกฯ
วันนี้ (3 ม.ค. 2569) น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ หรือ “แก้ม” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดใจถึงการตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองในนามพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นพรรคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพในการบริหารประเทศ และมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน โดยเฉพาะการประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา
น.ส.พัชรนันท์ กล่าวว่า นอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ พูดแล้วทำมีบุคลากรที่มีความสามารถ และมีนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส บัตรผู้สูงอายุพลัส รวมถึงแนวทางการสานต่อโครงการที่ดีโดยไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนาน
ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อรายนี้กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยยึดมั่นในหลัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ไม่ว่าจะเป็น เรียนออนไลน์ฟรี การเพิ่มอัตราการจ้างงาน ทหารอาสา พยาบาลอาสา การปราบปรามสแกมเมอร์และทุนเทา การไม่เอาคาสิโน รวมถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งล้วนเป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้ประเทศ
สำหรับกระแสการเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของพรรคสีส้มจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา น.ส.พัชรนันท์ ระบุว่า อยากให้ประชาชนศึกษาประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกพรรคอย่างรอบด้าน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งปี 2569 พรรคภูมิใจไทยจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และสนับสนุนให้นาย อนุทิน ชาญวีรกูล กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ด้านประวัติการศึกษาและการทำงาน “แก้ม พัชรนันท์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กรุงเทพมหานคร เขต 9 หลักสี่–บางเขน–จตุจักร ในปี 2566 เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดของพรรครวมไทยสร้างชาติในกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ทำงานเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ รวมถึงกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับ
ทั้งนี้ การลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ น.ส.พัชรนันท์ ระบุว่า ต้องการนำความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ มาผนึกกำลังกับทีมพรรค โดยทำงานร่วมกับ 2 แม่ทัพ กทม. น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี และนาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส. เขตของพรรคภูมิใจไทย สร้างความเชื่อมั่น และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่