เปิดใจ “แก้ม พัชรนันท์” เลือดใหม่ค่ายน้ำเงิน ขออาสาทำงานเพื่อประชาชน ลุยหาเสียงสู้ศึกสนาม กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แก้ม พัชรนันท์” เลือดใหม่ภูมิใจไทย ประกาศอาสาทำงานการเมืองเต็มตัว ชูพรรคจุดยืนชัด พูดแล้วทำ ยึด ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นใจศึกเลือกตั้ง กทม. คนเมืองพร้อมเปิดใจ เลือกทีมงานคุณภาพ ดัน “อนุทิน” คืนเก้าอี้นายกฯ

วันนี้ (3 ม.ค. 2569) น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ หรือ “แก้ม” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดใจถึงการตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองในนามพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นพรรคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพในการบริหารประเทศ และมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน โดยเฉพาะการประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา


น.ส.พัชรนันท์ กล่าวว่า นอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ พูดแล้วทำมีบุคลากรที่มีความสามารถ และมีนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส บัตรผู้สูงอายุพลัส รวมถึงแนวทางการสานต่อโครงการที่ดีโดยไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนาน

ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อรายนี้กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยยึดมั่นในหลัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ไม่ว่าจะเป็น เรียนออนไลน์ฟรี การเพิ่มอัตราการจ้างงาน ทหารอาสา พยาบาลอาสา การปราบปรามสแกมเมอร์และทุนเทา การไม่เอาคาสิโน รวมถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งล้วนเป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้ประเทศ


สำหรับกระแสการเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของพรรคสีส้มจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา น.ส.พัชรนันท์ ระบุว่า อยากให้ประชาชนศึกษาประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกพรรคอย่างรอบด้าน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งปี 2569 พรรคภูมิใจไทยจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และสนับสนุนให้นาย อนุทิน ชาญวีรกูล กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง


ด้านประวัติการศึกษาและการทำงาน “แก้ม พัชรนันท์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.กรุงเทพมหานคร เขต 9 หลักสี่–บางเขน–จตุจักร ในปี 2566 เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดของพรรครวมไทยสร้างชาติในกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ทำงานเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ รวมถึงกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับ


ทั้งนี้ การลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ น.ส.พัชรนันท์ ระบุว่า ต้องการนำความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ มาผนึกกำลังกับทีมพรรค โดยทำงานร่วมกับ 2 แม่ทัพ กทม. น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี และนาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส. เขตของพรรคภูมิใจไทย สร้างความเชื่อมั่น และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่

