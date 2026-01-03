"เดี่ยว สามารถ" อดีตสื่อสวมเสื้อไทยก้าวใหม่ ชิง สส.กทม.เขต 27 บางขุนเทียน-บางบอน ชูเรียนฟรี-แก้น้ำท่วม

"เดี่ยว สามารถ" สวมเสื้อพรรคไทยก้าวใหม่ สู้ศึกเลือกตั้ง กทม.เขต 27 บางขุนเทียน-บางบอน ใช้ประสบการณ์อดีตสื่อมวลชน สร้างประโยชน์ต่อบ้านเมือง ชู นโยบาย"ดร.เอ้" หนุนภาคการศึกษา เรียนฟรีจบป.ตรี ลดความเหลื่อมล้ำสังคม พร้อมรื้อโครงสร้างแก้น้ำท่วมเป็นระบบ
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.69 นายสามารถ คุัมทรงธรรม หรือเดี่ยว ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขต เขต27 บางขุนเทียน-บางบอน พรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่า ประสบการณ์การทำงานของตน ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมากกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่เป็นช่างภาพสำนักข่าวไทยการเมือง สังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรมและได้ปรับสายงาน มาเป็นผู้สื่อข่าวภาคกลางและภาคตะวันออก ดูแล 26 จังหวัดรับผิดชอบประสานงานกับเพื่อนนักข่าวในท้องถิ่นหรือสติงเกอร์รวมถึงลงพื้นที่รายงานเหตุสถานการณ์สำคัญเช่นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆรวมถึงข่าวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด จากนั้นได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนคอนเทนท์เนื่องจากสถานการณ์ทีวีเข้าสู่ยุคดิจิตอลมีโอกาสรับผิดชอบในด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของช่อง 9 อสมท.คิดคอนเทนท์ที่เข้ากับยุคสมัยของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
นายสามารถ กล่าวต่อว่า จากนั้นตนได้ผันตัวลงสมัครส.ว. ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจากทุกสาขาอาชีพลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วทั้งประเทศ โดยการโหวตกันเองตามสายงานนั้นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในการเลือกตั้ง ซึ่งตนมีความสนใจและถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมากกว่า 20 ปีเพราะเรามีความตั้งใจเราเห็นเหตุการณ์หรือการเมืองต่างๆมามากมายคิดว่าเราคงได้มีโอกาสทำบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนที่ควรจะมีการเข้ามาปรับปรุงและ เพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านสื่อสารมวลชนซึ่งในการเลือกตั้งส.ว.ครั้งที่ผ่านมาตนเกือบได้เข้าสู่รอบประเทศ
โดยในครั้งนี้ได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในเขตที่ 27 บางขุนเทียน -บางบอน กรุงเทพมหานคร พรรคไทยก้าวใหม่ ที่อุดมการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ที่สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งทางพรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ซึ่งนโยบายนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพราะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำของปัญหาสังคม เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ เพราะอย่างน้อยถ้าเด็กไทยของเรามีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในอนาคต
และอีกหนึ่งนโยบายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเรื่องน้ำท่วมที่พรรคไทยก้าวใหม่ จะไม่ทำให้ประเทศไทยน้ำท่วมอย่างแน่นอนโดยถ้าได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐบาลจะเสนอการปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดที่จะช่วยในการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งจะต้องทำแบบบูรณาการไม่ใช่แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เลยมีแต่จะท่วมหนักขึ้นไปทุกปีทุกปี ทั้งหัวหน้าพรรคและผู้ที่เข้าร่วมอุดมการของพรรคต่างมีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะทางด้านวิศวะบางท่านเป็นมืออาชีพในระดับโลกซึ่งถือว่าทางพรรคนี้มีความพร้อมและมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำในเรื่องนี้อย่างมีระบบและมีขั้นตอน
นายสามารถ กล่าวอีกว่า ส่วนตนจะมองคู่แข่งจากพรรคอื่นอย่างไรนั้น ตอนนี้ตนไม่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์ แต่ตนถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เห็นการเมือง เห็นรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยเห็นการเมืองแบบเดิมๆที่ไม่ว่าใครเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำรวมถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยจะมีแต่ล้าหลังเข้าไปทุกทีจนตอนนี้ประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เราเค้าเริ่มจะแซงหน้าเราเข้าไปทุกวัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วันนี้ตนจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาทำการเมืองด้วยตัวเอง อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้ามาทำหน้าที่และถ้า พ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้โอกาสได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตนจะไม่ทำเหมือนนักการเมืองที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนจะตั้งใจและรับฟังปัญหาให้สมกับที่ได้รับโอกาสนี้