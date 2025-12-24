“คุณหญิงกัลยา-สุชัชวีร์” ประกาศนั่งแคนดิเดตนายกฯ “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบายธนู 4 ดอก รีเซ็ทระบบการศึกษา ยกเลิก กยศ. เรียนฟรี ป.ตรี-ป.เอก ประกาศ “เลิกทน เลิกจน เลิกจม” หากเลือกเรา กทม.น้ำไม่ท่วม 100%
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 พรรคไทยก้าวใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยนายสุชัชวีร์ นั่งแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 1 และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 พร้อมกับการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตพรรคไทยก้าวใหม่อย่างเป็นทางการ ประกาศความพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ในฐานะแคนดิเดตลำดับที่ 1 ของพรรค กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของพรรคไทยก้าวใหม่ 2-3 วันมานี้ตนเองตรากตรำลงพื้นที่ เมื่อวานจะต้องไปพบแพทย์ฉีดยา เนื่องจากเป็นหวัด แต่รู้สึกเหมือนคนที่กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง รู้สึกว่าทุกวันเป็นวันที่อยากจะตื่นขึ้นมา แม้ว่าจะไม่ได้นอน รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก
วันนี้เรามาอยู่ในครอบครัวไทยก้าวใหม่ด้วยกันแล้วต้องภูมิใจมาก ๆ เพราะประเทศไทยปัจจุบันมีประชากรเกิน 70 ล้านคน จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้อาสาเป็นตัวแทนลงสมัคร สส. ท่านเป็น
1 ในแสนของคนไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ของพรรค ตนเองจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
ผู้สมัครหลายคนถามตนเองหลายครั้งว่าจะแนะนำพรรคอย่างไร เมื่อวานตนเองได้ไปดีเบตครั้งแรกในฐานะแคนดิเดตนายกฯ เขาให้แนะนำพรรคในเวลา 2 นาที หากย้อนไปดูคลิปตนเองมั่นใจว่าหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่พูดไม่แพ้ใคร ตนเองบอกว่าพรรคไทยก้าวใหม่คือพรรคของคนไทยที่มีหัวหน้าพรรคคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิศวกร นักการศึกษา นักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และนักการเมือง พร้อมด้วยทีมงานที่เป็นคนทรงความรู้หลากหลายสาขาและเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก พรรคไทยก้าวใหม่เป็นพรรคการเมืองของคนไทย พรรคเราไม่ธรรมดา
ตนเองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างลาออกจาก 21 ตำแหน่งโดยไม่มีนัยยะแอบแฝง ต้องการเห็นประเทศไทยดีขึ้นและส่งมอบอนาคตให้กับลูกหลานคนไทยทุกคน ตนเองไม่ได้อวดอ้าง แต่ท่านภูมิใจได้ว่าหัวหน้าพรรคเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับ ท่านไม่ต้องอายใครที่จะแนะนำว่าหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เป็นใคร
นายสุชัชวีร์ กล่าวถึงนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่ “เลิกทน เลิกจน เลิกจม” เลิกทนกับการเมืองแบบเดิม ๆ คิดแบบเดิม ๆ เลือกแบบเดิม ๆ คนเดิม ๆ ประเทศก็จะถดถอยมาถึงวันนี้ เลิกจนซ้ำซากข้ามรุ่น เขาไม่เคยได้รับการเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียม ประเทศเรามีลักษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก ถูกเอาเปรียบเสมอ หากท่านยอมให้เขาเอาเงินมาซื้อสิทธิ์ขายเสียง ท่านก็จะจมหนักเหมือนเดิม ส่วนเลิกจม มีหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่คนเดียวที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากเลือกคนเดิม คิดแบบเดิม กรุงเทพมหานครจะจมน้ำ 100%
สำหรับกรุงเทพมหานครไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตาม พรรคพร้อมสนับสนุนให้แก้ปัญหาน้ำท่วมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ต้องเลือกคนของพรรคไทยก้าวใหม่ยกทีม ทั้งยังจะแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วย ตนเองไม่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคคนไหนจะพูดแบบนี้หรือทำแบบนี้ได้
สำหรับเป้าหมายของพรรคไทยเป้าหมายคือ ”ก้าวใหม่ให้ไทยสตรอง“ เข้มแข็งด้วยนโยบายหลักธนู 4 ดอก ได้แก่ 1.สร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทย 2. สร้างเศรษฐกิจใหม่ คนไทยต้องมาก่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับประกาศยกเลิกหนี้ กยศ. และลูกหลานคนไทยต้องเรียนฟรีปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 3.คุณภาพชีวิตของคนไทยต้องดีขึ้น สุขภาพดีปลอดภัย ถ้าเลือกตนเองถนนพระราม 2 จะไม่หล่นมาทับคน 4.เราจะปราบคอรัปชั่นที่ต้นตอ มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสแกมเมอร์เสมอ
นายสุชัชวีร์ ขอโอกาสให้พรรคไทยก้าวใหม่ไปผ่าตัดปรับโครงสร้างทางระบบ เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับโลก เราผ่าตัดได้ผ่าตัดเป็นเพื่อจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ตรงจุด พร้อมจะยกระดับแบบก้าวกระโดดด้วยเศรษฐกิจ Quantum Leap เพื่อทำให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแรงยืนหนึ่งบนเวทีโลกอีกครั้ง
จากนั้นพรรคก้าวใหม่ยังได้เปิดตัวผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 คน รวมถึงผู้สมัคร สส.จากทุกภูมิภาค โดยพรรคไทยก้าวใหม่ส่ง สส.บัญชีรายชื่อ ครบทั้ง 100 คน อาทิ คุณหญิงกัลยา นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.จักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ และนายคเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่