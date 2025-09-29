"แอ้ม สโรชา" ชักเกร็งหมดสติ ครอบครัวทำตามเจ้าตัว ถ้าไร้ปาฎิหาริย์ขอหมดอายุขัยที่บ้าน

วันนี้ 29 ก.ย. เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ที่แฟนเพจ "สโรชา พรอุดมศักดิ์" ของผู้ประกาศข่าวหญิง "แอ้ม" สโรชา พรอุดมศักดิ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า... "ด่วน! เรียนทุกท่านทราบ ช่วงบ่ายวันนี้คุณแอ้มได้ล้มป่วยจากอาการข้างเคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้กระจายไปหลายจุดของร่างกาย มีอาการชักเกร็งและหมดสติไป
ปัจจุบันคุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นความประสงค์ของคุณแอ้มว่า หากจะหมดอายุขัย จะขอนอนอยู่ที่บ้านและจากไปท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อและญาติพี่น้อง
ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์และญาติๆ ขอความกรุณาจากทุกท่านที่รักและห่วงใยแอ้ม ช่วยกันอธิฐาน ภาวนาให้แอ้ม หากหมดอายุขัยจริงๆ ให้แอ้มได้จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ทรมานกับโรคภัยอีกต่อไป แต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้ฟื้นตื่นมาดังปาฏิหาริย์ ร่างกายไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตใดๆ ตามที่แอ้มได้ขอไว้
ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าและจะแจ้งข่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ" (คลิกไปที่ลิ้งค์ต้นโพสต์)
ทั้งนี้ก่อนโพสต์ดังกล่าวนั้นเจ้าตัวก็เพิ่งจะเผยภาพ ควันหลงงาน #ความจริงมีหนึ่งเดียว ครั้งที่ 4 โดยระบุว่า "ชื่นใจจริงๆ ค่ะ"
สำหรับ แอ้ม สโรชา ปัจจุบันอายุ 47 ย่าง 48 ปี (เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519) จบปริญญาตรี สาขา Broadcasting at The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ News Line ช่อง 11
จากนั้นย้ายไปทำงานกับ สุทธิชัย หยุ่น ที่ สถานีข่าวเนชั่นทีวีหรือ UBC 8 ของเครือเนชั่น และ Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์ ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษที่สำนักงานประเทศสิงคโปร์
ผู้ประกาศข่าวหญิงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นพิธีกรร่วมกับนายสินธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการในการจัดรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์ ที่ช่อง 9 อสมท. รวมถึงรายการข่าว News talk หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ในเครือ บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2561 เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง