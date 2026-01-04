ปชป.ขอบคุณกำลังใจ นิด้าโพลชี้คะแนนนิยมสงขลาพุ่งเกือบ 50% ทิ้งห่างคู่แข่ง 4 เท่า

ปชป.ขอบคุณกำลังใจประชาชน หลังนิด้าโพลชี้ คะแนนสงขลาพุ่งแรงเกือบ 50% ทิ้งห่างคู่แข่ง 4 เท่าตัว
วันนี้(4 มกราคม 2569) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชน ต่อผลการสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพล เรื่อง “เลือกตั้ง 69 ของคนสงขลา” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า พรรคฯ รับรู้ถึงกำลังใจและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ด้วยความนอบน้อม และจะนำไปเป็นแรงผลักดันในการทำงานอย่างรอบคอบ จริงจัง และรับผิดชอบอย่างเต็มที่
นายพงศกร กล่าวว่า เมื่อพิจารณาตัวเลขจากผลสำรวจจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนนิยมในระดับ เกือบแตะครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีคะแนน ทิ้งห่างพรรคการเมืองคู่แข่งในลำดับถัดไปเกือบสี่เท่า ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
นายพงศกร ยังย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มองผลโพลเป็นชัยชนะทางการเมือง แต่เป็น เครื่องเตือนใจ ว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่เฝ้ามอง รอการพิสูจน์ และยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งพรรคฯ เคารพทุกความคิดเห็น และพร้อมพิสูจน์ตัวเองด้วยการลงมือทำ มากกว่าการใช้คำพูดหรือวาทกรรม
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในตอนท้ายว่า พรรคฯ จะนำกำลังใจจากประชาชนมาเป็นพลังในการพัฒนานโยบาย ทีมงาน และการทำงานในพื้นที่ให้ตอบโจทย์ชีวิตจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับฟังทุกเสียง และพร้อมทำหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อความไว้วางใจที่ได้รับ
“พรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ ขอบคุณทุกกำลังใจ และขอบคุณทุกเสียงที่ยังเฝ้ามอง พรรคประชาธิปัตย์ขอทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สมกับความหวังที่ประชาชนมอบให้เราอีกครั้ง” นายพงศกร กล่าวในที่สุด