'นภาดา' มั่นใจ พท. ปักธง สส.เมืองนนท์ ครบ 8 เขต ชี้นโยบายพรรคตอบโจทย์ แฮปปี้นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท รถเมล์ติดแอร์ 10 บาท

วันนี้(3 ธ.ค.)นส.นภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า ได้รับมอบหมายจากพรรคให้ช่วยผู้สมัคร สส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต ในการแนะนำตัว และลงพื้นที่หาเสียง ที่อาสามาช่วยประชาชนในการพัฒนาศักยภาพ จ.นนทบุรี และเเก้ปัญหาที่ค้างคามาหลายปี“
นส.นภาดาระบุว่า ในฐานะที่เคยเรียนระดับประถมเเละประกอบอาชีพธุรกิจด้านการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยใน จ.นนทบุรี พบว่ามีสภาพที่ใกล้เคียงหลายเขตในกทม. และตรงกับนโยบายของพรรค เช่น รถไฟฟ้า 20 บาท รถเมล์ติดแอร์ 10 บาท เพราะจ.นนทบุรี ในหลายเขต มีหมู่บ้าน คอนโดมิเนียมจำนวนมาก นโยบายของพรรคจะตอบโจทย์ชาวนนทบุรีได้ 100% เพราะชาวนนทบุรีจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้มาก
นส.นภาดาระบุว่า จ.นนทบุรีบางเขตยังมีพื้นที่สีเขียวคือเกษตรกรรม เช่น ทุเรียนนนท์ มะม่วงยายกล่ำที่เป็นพืช GI กะท้อนห่อบางกร่าง ข้าว ตรงนี้พรรคมีนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรเป็น 3 เท่าภายในปี 2027 ผ่านการประกันกำไรสินค้าเกษตร (ไม่ใช่แค่ราคา), การพักหนี้ 3 ปี, การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน, การสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรไทย และสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรเเละ ระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบไม่ให้ภาวะน้ำเเล้ง น้ำท่วม ซ้ำซาก ส่งผลกระทบกับคนไทยเเละชาวนนทบุรีในอนาคต
นส.นภาดา ระบุว่า บางเขตอยู่ริมเเม่น้ำเจ้าพระยาเเละริมคลองที่มีวิถีชีวิตเเบบเมืองไทยเมื่อหลาบสิบปีก่อน โดยพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไ่ทย ต่างชาติ นิยมท่องเที่ยวทางน้ำ เเละพักผ่อนเเบบเช้าไปเย็นกลับ หากส่งเสริมระบบการท่องเที่ยววิถีไทย-วิถีนนท์เเบบจัดเเพคเกจที่นักท่องเที่ยวต้องการโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ คือมีระบบจองที่พักเเบบโฮมสเตย์เลือกสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง การรับประทานอาหาร ในรูปเเบบ1วัน1คืนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ เเละมีระบบประกันขีวิตในช่วงที่นักท่องเที่ยวซื้อเเพคเกจ
”เชื่อว่าชาวนนทบุรี จะเห็นความตั้งใจของผู้สมัครสส.รุ่นใหม่ของพรรคที่เป็นคนในพื้นที่เเละพรรคให้ความสำคัญกับจ.นนทบุรีเหมือนกับ76 จังหวัดคือ พัฒนาประเทศให้เดินหน้าครบระบบ ทุกมิติเเบบเชื่อมโยงกัน พรรคหวังว่าชาวนนทบุรีจะเลือกพรรคเเละผู้สมัครสส.ทั้ง8เขตไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเเละนิติบัญญัติพร้อมกันในวันที่ 8 กพ.นี้“ นส.นภาดา ระบุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้หมายเลข9สำหรับผู้สมัึครสส.บัญชีรายขื่อ 100คนในการหาเสียง ส่วนระบบเขตในจ.นนทบุรี ประกอบด้วย
นายวิรัตน์ เกียรติสันดิกุล ผู้สมัคร สส. เขต 1 เบอร์ 4
นายภาณุพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ ผู้สมัคร สส. เขต 2 เบอร์ 5
นายดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส. เขต 3 เบอร์ 2
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ผู้สมัคร สส. เขต 4 เบอร์ 5
นายวัชธนันท์ นิโครธร ผู้สมัคร สส. เขต 5 เบอร์ 7
นายประถมการ อ่วมอ่อง ผู้สมัคร สส. เขต 6 เบอร์ 5
นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้สมัคร สส. เขต 7 เบอร์ 3
นายจำลอง ทำสา ผู้สมัคร สส. เขต 8 เบอร์ 2