นนทบุรี- โครงการ "เสน่ห์วิถีนนท์ " OTOP New Look to BCG Model (OTOP มิติใหม่ สไตส์ BCG) กิจกรรม "เสน่ห์วิถีนนท์" Empower OTOP BCG NONT 2025

วันนี้ (19 กันยายน 2568) เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เสน่ห์วิถีนนท์ " OTOP New Look to BCG Model (OTOP มิติใหม่ สไตส์ BCG) กิจกรรม "เสน่ห์วิถีนนท์" Empower OTOP BCG NONT 2025 พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อขยายผลและแสดงความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ขุมขน และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ผลิตภัณฑ์ขุมขนของจังหวัดนทบุรี
3) เพื่อเสริมสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้ผลิตประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการขุมชน กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ประกอบการ หมู่บ้านท่องเที่ยว กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2568 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และบริเวณสวนสาธารณะด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของลานพระบรมอนุสาวรีย์รับกาลที่ ๕ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ช็อป ชิม ชิล ไปกับสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ชวนชิม สนุกสนานกับกิจกรรมเวิร์คช็อป นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นิทรรศการ OTOP BCGนนทบุรี เพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตทุกวัน