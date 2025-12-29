นายกฯ ขึ้นปราสาทตาควาย-เนิน 350 ให้กำลังใจทหารกล้า ชี้จุดพบกล่องใส่ระเบิด ยกมือไหว้จุดวีรชนพลีชีพ

"อนุทิน" ขึ้นปราสาทตาควาย-เนิน 350 เยี่ยมให้กำลังใจทหารกล้า ชี้จุดพบบรรจุภัณฑ์ระเบิด ถามถ้าเกิน 30 ปีจะสมบูรณ์แบบนี้หรือไม่ พร้อมยกมือไหว้จุดทหารกล้าพลีชีพ ก่อนร่วมถ่ายภาพกับกำลังพล
วันนี้ (29ธ.ค.) เวลา 12.00 น. วันเดียวกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ เพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน โดยนายอนุทิน ได้ร่วมทานอาหารกลางวันกับกำลังพล และเดินดูชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบริเวณปราสาทตาควายจ.สุรินทร์
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทำความเคารพอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย ก่อนเดินเท้าขึ้นไปบริเวณปราสาทตาควาย และได้แวะสักการะรูปปั้นพระใหญ่ บริเวณฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังปราสาทตาควาย รวมถึงได้พูดคุยกับหลวงตาเยื้อน วัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ ที่ได้บอกนายกฯว่าให้เปลี่ยนอาวุธยุทธโธปกรณ์ให้กำลังพล เนื่องจากมีการจัดซื้อมาหลายปีแล้ว รวมถึงให้ทำถนนใหม่ เพื่อขึ้นมายังบริเวณปราสาทตาควาย เนื่องจากของเดิมมีความชำรุด
นายกรัฐมนตรี ยังได้พูดคุยทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณฐานปฏิบัติการเฝ้าระวัง ประสาทตาควาย โดยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นไปบริเวณดังกล่าวได้สอบถามว่าจุดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในการได้พื้นที่ปราสาทตาควายคืน โดยนายกรัฐมนตรี ชี้ไปที่ธงชาติบริเวณหน้าปราสาทตาควาย พร้อมบอกว่าดูธงชาตินี่
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังเนิน 350 ให้กำลังใจกำลังพลโดยบอกให้รักษาเนื้อรักษาตัว ขอบคุณที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ แล้วเดี๋ยวตนจะขึ้นมาให้กำลังใจอีก พร้อมชื่นชมว่าทหารเก่งมาก โดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่กล่องโฟมบรรจุระเบิด PMN-2 พร้อมบอกว่าดูสินี่คือกล่องใส่ทุ่นระเบิด พร้อมตั้งคำถามว่าหาก 30 ปีแล้วโฟมจะอยู่สมบูรณ์แบบนี้ได้หรือไม่ ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ไปดูจุดที่พบร่างของ 2 ทหารกล้า ที่ช่วงแรกยังไม่สามารถนำร่างลงมาจากเนิน 350 ได้ ซึ่งนายกฯ ได้ยกมือไหว้ เพื่อแสดงถึงความเคารพ บริเวณจุดที่ทหารพลีชีพ ก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเนิน