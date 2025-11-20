ทภ.2 แฉเล่ห์เขมร วางทุ่นระเบิดดักซ้ายขวาสลับฟันปลา ลวงทหารไทยเข้าไปเหยียบ

กองทัพภาคที่ 2 แฉเหลี่ยมกัมพูชา วางทุ่นระเบิด PMN-2 แบบดักซ้าย-ขวา-หน้า-หลังสลับฟันปลา ในเส้นทางที่ฝ่ายไทยลาดตระเวน แล้วใช้กลลวงเข้าพื้นที่สังหาร เช่น ชวนทะเลาะ ตัดลวดหนาม ล่อให้ทหารไทยเข้าไปเหยียบ
วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่องรูปแบบการวางทุ่นระเบิดแบบใหม่ที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทย โดยระบุว่า จากหลักฐานในที่เกิดเหตุมักพบทุ่นระเบิดใหม่วางลักษณะเป็นกลุ่มจำนวน 3-6 ลูก และพบกล่องโฟมบรรจุทุ่นระเบิด โดยจะวางในรูปแบบดักซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง แบบสลับฟันปลา ในเส้นทางที่คาดว่าฝ่ายไทยใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่ หรือใช้การลวงให้เดินเข้าไปในเส้นทางพื้นที่สังหาร (Killing Zone) ยกตัวอย่างเช่น
- ตะโกนเรียกชวนให้เกิดการทะเลาะ แล้วเดินเข้าไปเหยียบ
- ทำการตัดลวดหีบเพลง เพื่อให้ทหารไทยเดินเข้าไปซ่อมแซมวางใหม่แล้วเหยียบ
- ใช้การวางก่อนถอนตัวในพื้นที่ที่ทางทหารไทยเข้ายึดครองได้
- กัมพูชาใช้การลาดตระเวนเข้ามาในเขตไทย เมื่อถูกให้ผลักดันออกไปนอกพื้นที่ก็จะแอบมาวางในเวลากลางคืน เพราะรู้ว่าทหารไทยต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในวันรุ่งขึ้น
“ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่ล้วนแล้วแต่ส่อเจตนามุ่งหมายเอาชีวิตต่อทหารไทยอย่างไร้มนุษยธรรม และผิดหลักสากลตามอนุสัญญาออตตาวา”