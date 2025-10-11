รวบไรเดอร์หัวใส ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าซุกกล่องโฟมใส่อาหาร ส่งให้ลูกค้า

ตำรวจไซเบอร์บุกจับไรเดอร์หนุ่มวัย 36 ปี ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า ซุกซ่อนในกล่องโฟมใส่อาหารปิดบังเจ้าหน้าที่ ส่งให้ลูกค้าตามจุดนัด
วันนี้ (11 ต.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 ว่าที่ พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 ร.ต.อ.ฐิติวัฒน์ วรรณทอง รอง สว.กก.1 บก.สอท.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.2 จับกุมตัว นายวิษณุ สุโทนี อายุ 36 ปี ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าตึกคอนโดมิเนียม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า 1 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 9,000 คำ 3 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 12,000 คำ 1 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 20,000 คำ 1 เครื่อง หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า 16 หัว
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.2 สืบทราบว่า มีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง โดยอำพรางบรรจุมาในกล่องโฟมใส่อาหาร จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อซุ่มดูบริเวณใกล้กับสถานที่ดังกล่าว ต่อมาพบว่ามีบุคคลมีลักษณะต้องสงสัยเป็นไรเดอร์ขี่ จยย. เข้ามา พร้อมนำกล่องใส่อาหารไปวางไว้ที่บริเวณใต้อาคาร เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมตัวในทันที ตรวจค้นพบของกลาง เครื่องบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก
จากการสอบสวน นายวิษณุ ให้การยอมรับว่าตนไปรับของจากคนรู้จัก เพื่อนำมาส่งให้ลูกค้าที่สั่ง โดยคนรู้จักได้นำบุหรี่ไฟฟ้าและหัวพอตไปใส่ในกล่องอาหาร เพื่อปิดบังไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็น โดยคนรู้จักจะให้กลุ่มส่งของออนไลน์ ที่มีกลุ่มรับงานพวกนี้จะรู้จักกันดี นำส่งบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าไปให้ลูกค้าตามจุดที่กำหนดไว้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป