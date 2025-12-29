หน่วยงานใหม่ "มหาดไทย" อธิบดี สถ. ผุด "กองป้องกันภัยท้องถิ่น" ให้มีผล 5 ม.ค. ปีหน้า ยกระดับ อปท. รับมือภัยพิบัติ

หน่วยงานใหม่ "มหาดไทย" อธิบดี สถ.ลงนาม ผุด "กองป้องกันภัยท้องถิ่น" ให้มีผล 5 ม.ค. ปีหน้า ยกระดับ อปท. รับมือภัยพิบัติ หลังมีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหตุการณ์อุทกภัย และผลกระทบปัญหาชายแดน จำนวนมหาศาล เน้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคล่องตัว เผย "กองฯใหม่" มี 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน เผย งานป้องกันภัย ระดับท้องถิ่น จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี 2552
วันนี้ (29 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในคําสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 1196/2568
เรื่อง การจัดตั้ง "กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น" โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2569 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2568
หนังสือระบุว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายจัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น”
เพื่อรองรับภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคล่องตัว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/ว 23 ลงวันที่ 18 ก.ย.2552
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น” มีชื่อย่อ “กปภ.” เป็นหน่วยงาน "ระดับกอง" ภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกําหนดเลขประจําส่วนราชการ คือ “มท 0803/ "
2. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ "กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น" โดยให้มี 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน ได้แก่
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีชื่อย่อ “ฝ.บท.” และกําหนดเลขประจําส่วนราชการ คือ “มท 0823.1/ "
กลุ่มงานส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีชื่อย่อ “กง.ปภ.” และกําหนดเลข ประจําส่วนราชการ คือ “มท 0823.2/ ”
กลุ่มงานสนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย มีชื่อย่อ “กง.สช.” และกําหนดเลขประจําส่วนราชการ คือ “มท 0823.3/ ”
3. ให้ผู้อํานวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง โดยรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
4. มอบหมายให้ "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ ด้านนโยบายและแผน ทําหน้าที่กํากับท้องถิ่น ดูแล ติดตามผลการดําเนินการของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีรายงานว่า หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสังกัด "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
มีการจัดตั้ง ในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกือบทุกแห่ง ตามมติ ครม. และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ส่วนใหญ่ มีการจัดตั้ง เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกำกับ สำนักปลัดฯ ของ อปท.นั้น ๆ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท การจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท
งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยงานแผนการระงับเหตุ งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน
เช่น ที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานศูนย์รับแจ้งเหตุ งานรายงานผลดำเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ
งานสำรวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงงานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ แก่ชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียนสถานประกอบการต่างๆ
งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิงปริมาณน้ำดับเพลิง สารเคมีดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ เรือดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง
งานแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิงงานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร งานส่งเสริมสนับสนุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีฝ่ายที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 2) ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย.