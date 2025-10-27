"ดีเอสไอ" ลงเรือตรวจพิกัดมือถือคนบนเรือ ไขปม "แตงโม" ตกน้ำ 28 ต.ค.

MGR Online - "ดีเอสไอ" เตรียมลงเรือตรวจสอบช่วงระหว่างสะพานพระราม 8 ถึงสะพานซังฮี้ พิสูจน์การใช้โทรศัพท์คนบนเรือ หาข้อเท็จจริง "แตงโม" ตกน้ำ 28 ต.ค.
จากกรณีศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษายกฟ้อง น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ "กระติก" , นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือ "แซน" , นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ "จ๊อบ" และ นายภีม ธรรมธีรศรี หรือ "เอ็ม" รวม 4 จำเลย ข้อหาประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" อดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิต เมื่อปี 2565 ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย คณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 20/2568 ได้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆ ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง รวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุ และมีการสอบสวนปากคำพยานบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (27 ต.ค.) คณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 20/2568 เปิดเผยความคืบหน้าการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" ซึ่งจะลงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 2 วัน คือ วันที่ 28-29 ต.ค.68 เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่า เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเตรียมขึ้นเรือบริเวณท่าเรือดับเพลิง สามเสน เวลา 09.00 น. เพื่อตรวจสอบช่วงระหว่างสะพานพระราม 8 ถึงสะพานซังฮี้ ซึ่งเรือที่เกิดเหตุกำลังแล่นผ่านว่าการใช้โทรศัพท์มือถือของคนบนเรือและภาพถ่าย ตรงกับทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้รวบรวมพยานหลักฐานมาหรือไม่ โดยเน้นเรื่องภาพถ่ายคู่ที่ได้แสดงในชั้นศาลและแสดงให้สื่อมวลชนว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับข้อมูลที่ดีเอสไอได้มาหรือไม่อย่างไร และขึ้นเรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในวันที่ 28 ต.ค. เพียงวันเดียว
คณะพนักงานสืบสวน เผยว่า การขึ้นเรือจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเท่านั้นเพราะต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยใช้เรือของหน่วยงานราชการ ไม่มีภาคประชาชน มาร่วมลงเรือด้วย ส่วนวันที่ 29 ต.ค. จะลงพื้นที่สอบพยานแต่ไม่ได้ลงเรือ ซึ่งเป็นพยานที่อยู่ริมน้ำ และไม่ใช่กลุ่มพยานที่เคยเรียกมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมสรุปผลทางคดีอีกครั้ง ในช่วงสิ้นเดือน พ.ย.68