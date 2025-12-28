นายกฯชี้ข่าว เบลารุสขนอาวุธลงเขมรยังเชื่อไม่ได้ ลั่น Joint Statement ชัดเจนจะไม่ละเมิดกันอีก

“อนุทิน” มองข่าวเครื่องบินเบลารุส ขนอาวุธ ลงจอดพนมเปญ ยังเชื่อไม่ได้ ชี้ กองทัพมีการข่าวตรวจสอบ ลั่น Joint Statement ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ละเมิดกันและกันอีก
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงนาม Joint Statement “แถลงการณ์ร่วม” การประชุมจีบีซีไทย-กัมพูชา จะเชื่อใจกัมพูชาได้หรือไม่ เพราะขณะนี้มีกระแสข่าวเครื่องบินขนส่งเบลารุสบินอ้อมไทย โดยไปลงจอดที่กรุงพนมเปญ นายอนุทิน กล่าวว่า ข่าวแบบนี้ยังเชื่อถือไม่ได้
เมื่อถามต่อว่า จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายกองทัพมีการข่าว และการตรวจสอบอยู่แล้ว ถ้าหากเป็นข้อเท็จจริง หรือมีความเสี่ยงต้องมีการรายงานมา
เมื่อถามว่า มีคนเป็นห่วงว่าช่วงหยุดยิงกัมพูชาจะมีการเติมอาวุธ และเติมกำลัง นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีกฎของการปะทะอยู่แล้ว และกัมพูชาเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการเจรจาหยุดยิง ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ให้ความร่วมมือ และมาประชุม 3 วัน โดยในเนื้อหาของ Joint Statement มีความชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ละเมิดกันและกันอีก ซึ่งก็หวังว่า ครั้งนี้างฝ่ายกัมพูชาจะรักษาสัญญา
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชา ไปประชุมที่นครคุนหมิง เพราะจีนก็หวังให้เกิดสันติภาพภายในพื้นที่ ก็คงจะต้องมีการตอกย้ำและพูดคุยกัน พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างนั้นมีรายละเอียดชัดอยู่ใน Joint Statement