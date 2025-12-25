พช. ชวนคนไทยช้อปโอทอปออนไลน์ มหกรรมส่งความสุขตลอดเดือนนี้!

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึก Shopee เปิดมหกรรมช้อปออนไลน์ส่งท้ายปี “Merry Magic Market – โปรของขวัญ ส่งสุขทั่วไทย ใจฟูทุกบ้าน” ชวนเลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชนกว่าพันร้านค้า ทั่วประเทศ ครบของกิน-ของใช้ พร้อมส่วนลดพิเศษตลอดเดือนธ.ค.
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาและต่อยอดช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ให้ทันต่อยุคดิจิทัล โดยดำเนินงานภายใต้ “โครงการตลาด อะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เพื่อจัดทำแคมเปญต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม–ธันวาคม 2568) ภายใต้แนวคิด “OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน” โดยแคมเปญประจำเดือนธันวาคมถูกออกแบบให้สอดรับกับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ประชาชนนิยมซื้อของขวัญและของฝากเพื่อมอบให้แก่กัน
“ในช่วงเวลานี้หลายพื้นที่ของประเทศประสบอุทกภัย จึงขอส่งกำลังใจไปยังทุกพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการโอทอปจำนวนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การจัดแคมเปญนี้จึงไม่เพียงเป็นการเชิญชวนประชาชนช้อปสินค้าเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุข แต่ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี เหมาะกับทุกวัยในราคาพิเศษ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญ หรือจะซื้อของใช้จำเป็นไปส่งต่อให้พี่น้องในพื้นที่ประสบภัยก็สามารถทำได้ ถือเป็นการช่วยเหลือกันและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้ก็เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งตลอดระยะเวลาโครงการ” อธิบดี พช. กล่าว
ด้านผู้แทน Shopee (ประเทศไทย) กล่าวว่า Shopee ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายแรกที่ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้โครงการได้จัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้คอนเซปต์ “ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” ที่ผู้ใช้รู้จักเป็นอย่างดี ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Shopee ในการสนับสนุนร้านค้าและสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ศักยภาพของอีคอมเมิร์ซช่วยขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และเชื่อมโยงผู้บริโภคทั่วประเทศเข้ากับสินค้าไทยคุณภาพ
สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนธันวาคม แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1–15 ธันวาคม 2568 ลด 100 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด: OTOP100) และ ลด 50 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด: OTOP50) ต่อด้วย 16–31 ธันวาคม 2568 รับเงินคืน 50% สูงสุด 50 บาท (โค้ด: OTOPCOIN) และส่งฟรีทุกออเดอร์ ไม่มีขั้นต่ำตลอดแคมเปญ โดยผู้สนใจสามารถเลือกช้อปสินค้า OTOP คุณภาพดีจากทั่วประเทศได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือพิมพ์คำว่า "OTOP" หรือ "โอทอป" ในช่องค้นหาบนแพลตฟอร์ม Shopee ช้อปได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง