เปิดแคมเปญ Back to School เปิดเทอมสุดปัง กับมหกรรมช้อป OTOP ดังทั่วไทย!

พช. จัดมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ “Back to School – เปิดเทอมสุดปัง ช้อปของดังทั่วไทย” ตลอดเดือนพ.ย. บน Shopee ชวนซื้อสินค้า OTOP ทั่วประเทศกว่า พันร้านค้า พร้อมส่วนลดสุดคุ้มจากทุกภูมิภาค
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยดำเนินงานภายใต้ โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เพื่อจัดทำแคมเปญต่อเนื่อง 6 เดือน (กรกฎาคม–ธันวาคม 2568) ภายใต้แนวคิด “OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน”
“แคมเปญเดือนพฤศจิกายนนี้มาในธีม ‘Back to School – เปิดเทอมสุดปัง ช้อปของดังทั่วไทย’ เพื่อสร้างสีสันรับเปิดเทอม สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนให้ได้เลือกสินค้าคุณภาพดีจากชุมชน ทั้งของใช้จำเป็น ของกินพลังใจ ของฝากสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสินค้าหัตถกรรมและแฟชั่นพื้นถิ่น ที่เหมาะกับทุกวัยในราคาพิเศษสุดคุ้ม ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ผ่านแคมเปญพิเศษนี้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งตลอดโครงการ” อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน
ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 แคมเปญ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือนภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความตั้งใจของแพลตฟอร์มในการส่งเสริมร้านค้าและสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพของ อีคอมเมิร์ซช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายตลาด และเชื่อมโยงผู้บริโภคทั่วประเทศกับสินค้าคุณภาพจากท้องถิ่น
ทั้งนี้ โปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนพฤศจิกายน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1–15 พฤศจิกายน 2568 ลด 100 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด OTOP100) และลด 50 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด OTOP50) และ 16–30 พฤศจิกายน 2568 รับเงินคืน 50% สูงสุด 50 บาท (โค้ด OTOPCOIN) พร้อมสิทธิ์ส่งฟรีทุกออเดอร์ ไม่มีขั้นต่ำ
ผู้สนใจสามารถเลือกช้อปสินค้า OTOP คุณภาพดีทั่วไทยได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม.