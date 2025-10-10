ฉลอง 63 ปี พช. OTOP ลดอลัง ของดังทั่วไทย ตลอดตุลาคมนี้ บนช้อปปี้

มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 63 ปี กรมการพัฒนาชุมชน คัดสรร สินค้า OTOP ของดีทั่วไทยกว่า 1,100 ร้านค้า มาให้เลือกช้อป ครบทั้งของกิน ของใช้ ของฝากสุดพรีเมียม พร้อมส่วนลดจัดเต็ม!
วันนี้ (10 ต.ค. 2568) นายสุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พช. มุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้ทันสมัยและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดย “โครงการตลาด อะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” เป็นความร่วมมือกับช้อปปี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จัดทำแคมเปญ ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ ดำเนินการต่อเนื่องแคมเปญละประมาณ 30 วัน ระหว่าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ซึ่งในปีนี้มีชื่อแคมเปญหลักคือ “OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน” และในเดือนตุลาคมนี้ เป็นวาระพิเศษ ครบรอบ 63 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดแคมเปญ “Happy 63rd OTOP Birthday วันเกิด พช. ลดอลัง ของดังทั้งแผ่นดิน” ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2568 จึงได้เพิ่มร้านค้าจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องขณะนี้รวมแล้วกว่า 1,100 ร้านค้า มีสินค้าให้เลือกกว่า 60,000 รายการ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์
“OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพดีในราคาสุดพิเศษ แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคมนี้ แคมเปญส่งเสริมการขาย “Happy 63rd OTOP Birthday วันเกิด พช. ลดอลัง ของดังทั้งแผ่นดิน” ระหว่าง 1-31 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นแคมเปญย่อยที่ 4 ของโครงการ คัดสรรครบทั้งของกิน ของใช้ ของฝากสุดพรีเมียม มาจำหน่ายออนไลน์บนช้อปปี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ผ่านแคมเปญพิเศษสุดยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งตลอดโครงการ” อธิบดี พช. กล่าว
ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 แคมเปญ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือนภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความตั้งใจของแพลตฟอร์มในการส่งเสริมร้านค้าและสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพของ
อีคอมเมิร์ซช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายตลาด และเชื่อมโยงผู้บริโภคทั่วประเทศกับสินค้าคุณภาพจากท้องถิ่น
ทั้งนี้ แคมเปญ “Happy 63rd OTOP Birthday วันเกิด พช. ลดอลัง ของดังทั้งแผ่นดิน” ได้เตรียมโปรโมชั่นสุดคุ้มไว้ตลอดเดือนตุลาคม แบ่งออกเป็น 2 ช่วงพิเศษ ได้แก่ 1–15 ตุลาคม 2568: ลด 100 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด: OTOP100) และ ลด 50 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 150 บาท (โค้ด: OTOP50) และ 16–31 ตุลาคม 2568: รับเงินคืน 50% สูงสุด 50 บาท พร้อมสิทธิ์ส่งฟรีทุกออเดอร์ ไม่มีขั้นต่ำ ผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม.