“สมศักดิ์–ตรีชฎา” ร่วมสืบสานปีใหม่ม้ง 2569 ดันกีฬาสัตว์พื้นบ้าน หนุนท่องเที่ยว–เศรษฐกิจชุมชน

“สมศักดิ์” พร้อมผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ ร่วมงานปีใหม่ม้ง ชูแนวคิดกีฬาสัตว์พื้นบ้าน หนุนท่องเที่ยว–สร้างรายได้ชุมชน แนะพัฒนาเป็นกฎหมายส่งเสริมกีฬาสัตว์ เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าสัตว์ ขณะที่ “ตรีชฎา” มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
วันนี้( 25 ธ.ค.68 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ผู้เสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง 2569 และพบปะพี่น้องประชาชน ณ บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสมศักดิ์กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ม้ง ขอให้มีความสุขตลอดปี 2569 พร้อมระบุว่า จากการร่วมกิจกรรมและชมกีฬาสัตว์พื้นบ้าน เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคนไทยมีความผูกพันกับการเลี้ยงสัตว์ หากสามารถนำศักยภาพของสัตว์มาพัฒนาเป็นกีฬาพื้นบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
นายสมศักดิ์เสนอว่า เพื่อให้ประเพณีดังกล่าวเกิดความยั่งยืน ควรมีการผลักดันกฎหมายส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นบ้าน เพื่อยกระดับการพัฒนาสายพันธุ์ เพิ่มมูลค่าสัตว์ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมชี้ว่า เมื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่าย ทั้งที่พักและอาหาร ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ว่า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนและผู้แทน โดยยืนยันว่า น.ส.ตรีชฎา มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงการผลักดันด้านกฎหมายและความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างเต็มที่
ด้าน น.ส.ตรีชฎา ระบุว่า กีฬาสัตว์พื้นบ้านสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน พร้อมย้ำความตั้งใจที่จะผลักดันและพัฒนากีฬาสัตว์พื้นบ้านควบคู่กับการรับใช้พี่น้องประชาชน และขอโอกาสจากประชาชนในการทำหน้าที่ผู้แทนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ต่อไป