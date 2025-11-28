xs
(VDO Clip) พันธุ์ข้าวผลผลิตสูงพร้อมรับมือวิกฤติภูมิอากาศ เพิ่มรายได้มากขึ้นให้กับชาวนาไทยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ในปัจจุบันนอกจากนักวิจัยจะมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของโลกที่มีสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเพื่อลดต้นทุนให้กับชาวนา นักวิจัยยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับชาวนาอีกด้วย



ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริงมุ่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริง ร่วมมือพัฒนา พันธุ์ข้าวนวัตกรรมผลผลิตสูง” ที่สามารถให้ผลผลิตถึง 1.5 - 2 ตันต่อไร่ และยังมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ต้านทานโรค - แมลง ทนสภาวะแวดล้อมวิกฤติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญที่สุดคือการที่พี่น้องเกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน



