ไบโอเทค ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ชวนร่วมงาน “NSTDA-KU Rice Field Day 2025” ชมผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวผลผลิตสูงต้านทานโรค

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการสนใจงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ร่วมงาน “NSTDA-KU Rice Field Day 2025” ชมผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูงต้านทานโรค ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
งานจัดแสดงพันธุ์ข้าว สวทช.-มก. ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ที่เกิดจากความร่วมมืออันยาวนานกว่า 20 ปี โดยธีมงานปีนี้มีความพิเศษตรงที่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ “พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงถึง 1.5 - 2 ตันต่อไร่” อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และมีคุณสมบัติพิเศษต้านทานโรค แมลง รวมถึงปรับตัวได้ดีในสภาวะแวดล้อมวิกฤต
ไฮไลต์ในงานพบกับการแนะนำพันธุ์ข้าวดีเด่น ผลผลิตสูง และเชื้อพันธุกรรมข้าว โดย ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว นักวิจัยไบโอเทค พร้อมร่วมสัมผัสของจริงกับพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง (เพื่อก้าวสู่ 2 ตัน/ไร่) และสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงที่พร้อมเผยแพร่และวิจัยต่อยอด ณ แปลงนาสาธิต
พร้อมนี้ ยังมีบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ “Breeding Beyond Boundaries” โดย ศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ม.เกษตรศาสตร์ / “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI ในงานข้าว” โดย ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ นักวิจัยเนคเทค / “สารชีวภัณฑ์สำหรับการจัดการแปลง” โดย ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน นักวิจัยไบโอเทค
รวมถึงบริเวณงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงานการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์ข้าวพร้อมใช้ พันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ (อยู่ในขั้นต้นแบบภายในห้องปฏิบัติการ) ที่ให้ผลผลิตสูง รวมถึงเชื้อพันธุกรรมข้าว ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นแปลงที่แสดงเชื้อพันธุกรรมข้าวจำนวนกว่า 700 พันธุ์ ตลอดจนร่วมชิมข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์ใหม่
เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าว ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ที่สนใจงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมแปลง (ไม่รวมการสัมมนา) จำกัดจำนวน 150 ท่านเท่านั้น สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://jasmine.kps.ku.ac.th/apbt/fieldday25/