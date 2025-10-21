xs
“พาณิชย์”เผยพีอาร์ข้าวไทยงาน Anuga 2025 ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้บริโภคเทใจเชื่อมั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการออกคูหาประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Anuga 2025 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ที่เยอรมนี ทำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า คู่ค้า ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในข้าวไทย เป็นข้าวคุณภาพ มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการ โดยเฉพาะตลาดพรีเมียม มั่นใจช่วยเพิ่มยอดส่งออกข้าวไทยไปสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นแน่

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเข้าร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า Anuga 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ระหว่างวันที่ 4–8 ต.ค.2568 ณ เมืองโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า การเข้าร่วมงานในปีนี้ กรมได้จัดนิทรรศการและตัวอย่างความหลากหลายของข้าวไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว ข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยต่าง ๆ เช่น น้ำนมข้าว สบู่ข้าว ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น และมีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และมาตรฐานข้าวไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ยังได้จัดการสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ทดลองชิมคู่กับอาหารไทยที่จัดเตรียมไว้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง ตลอดจนการแจกของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของข้าวไทย อาทิ ยาหม่องกลิ่นข้าวหอมมะลิไทย และผ้ากันเปื้อนพิมพ์ลาย Think Rice Think Thailand


นางอารดากล่าวว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันข้าวไทยให้คงความเป็นผู้นำในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความโดดเด่นของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวคุณภาพเยี่ยมระดับโลก ซึ่งตลาดยุโรปถือเป็นตลาดศักยภาพที่สำคัญของข้าวไทย โดยเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยทางอาหาร และความยั่งยืน ซึ่งข้าวไทยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน”

นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้า ผู้ซื้อ คู่ค้า ตลอดจนผู้บริโภคในยุโรป มั่นใจว่าข้าวไทย คือ สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ตอบโจทย์ทั้งตลาดกระแสหลัก และตลาดพรีเมียม และยังเป็นการส่งเสริมความต้องการข้าวไทยในตลาดยุโรปได้เพิ่มขึ้น

สำหรับสถิติการส่งออกข้าวไปภูมิภาคยุโรป พบว่า ในช่วงปี 2565–2567 ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 209,068 ตัน และในช่วง 8 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปปริมาณ 154,559 ตัน เพิ่มขึ้น 8.59% โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ตามลำดับ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปมากที่สุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย สัดส่วน 59.02% รองลงมา ได้แก่ ข้าวหอมไทย 20.76% และข้าวนึ่ง 8.94% ตามลำดับ

งานแสดงสินค้า Anuga จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 8,000 ราย จากกว่า 110 ประเทศ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 145,000 คน จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก บนพื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 290,000 ตารางเมตร



