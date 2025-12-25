ศาลปกครองกลางยกฟ้อง คดี "ดีอี" ขอเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตฯ ปมจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7-8

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดีกระทรวงดีอี ร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 ชี้ดาวเทียมที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ไม่สามารถใช้อำนาจรัฐแก้ไขใบอนุญาตได้
วันนี้(25 ธ.ค.)ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 ที่วินิจฉัยว่า ตามสัญญาสัมปทานกำหนดให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดิม มีหน้าที่ส่งดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 พร้อมดาวเทียมสำรอง รวม 4ดวงขึ้นสู่วงโคจร ในกรณีที่ดาวเทียมดวงหลักหรือดาวเทียมสำรองเสียหายก่อนสิ้นอายุการใช้งานและหรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดิม ก็จะต้องส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรทดแทน เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัมปทาน
ศาลให้เหตุผลว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดิม จัดส่งขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม เป็นการดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2555 และ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555 เป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา 80 พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ทึ่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐหรือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตเดิมที่ได้ตกลงกัน และตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ดังนั้น แม้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล จัดสรรการใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานได้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งสัญญาแล้ว พิพากษายกคำร้อง