'ไทยคม' ไตรมาส 3 รายได้หด 6.5% เหลือ 500 ล้านบาท

'ไทยคม' ฝ่าแรงดึงเศรษฐกิจ! ไตรมาส 3 รายได้หด 6.5% เหลือ 500 ล้านบาท เหตุบาทแข็ง–สิ้นสุด USO2 แต่ยังเดินหน้าดาวเทียมไทยคม 10 ด้วยเงินกู้ 184 ล้านดอลลาร์ พร้อมเสริมทัพสื่อสาร-พัฒนา AI คาดฝุ่นล่วงหน้า 7 วัน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2568 โดยรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3/2568 จำนวน 500 ล้านบาท ลดลงจำนวน 35 ล้านบาท หรือลดลง 6.5% จากรายได้จำนวน 535 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568 (QoQ) เนื่องจากในไตรมาส 2/2568 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ Space Tech เข้ามาจำนวนหนึ่ง ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ใกล้สิ้นอายุการใช้งาน บริษัทยังคงสามารถรักษาฐานรายได้หลักได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการโครงสร้างของลูกค้าตามแผนงาน
นอกจากนี้ ต้นทุนขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2567 (YoY) รายได้จากการขายและการให้บริการปรับตัวลดลง 18.6% จากการสิ้นสุดของโครงการ USO ระยะที่ 2 และรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปที่ปรับตัวลดลงสอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาดที่ชะลอตัวลง
แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2568 บริษัทสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 7 ล้านบาท สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะธุรกิจด้านดาวเทียม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมจำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติ 14 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
บริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3/2568 จำนวน 0.9 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 207 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568 สาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งค่าเงินบาทในไตรมาส 3/2568 แข็งค่าในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2568 โดยสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก รวมถึงบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากต่างประเทศ บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ เช่น การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
สำหรับธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในไตรมาส 3/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2568 (QoQ) แม้ว่ารายได้ของ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (LTC) ในไตรมาส 3/2568 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยส่วนแบ่งขาดทุนที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสกุลเงินกีบที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทยังคงรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ทั้งนี้ ในระยะยาว บริษัทได้รับปัจจัยเชิงบวกจากนโยบายการปรับโครงสร้างราคาค่าบริการโทรคมนาคมของกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะส่งผลให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
บริษัทลงนามสัญญาสินเชื่อ Export Credit Agency (ECA) วงเงินรวม 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 10 ผ่านบริษัทในเครือบริษัท สเปซเทค อินโนเวชั่น จำกัด (STI) ร่วมกับธนาคารดอยซ์แบงก์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ภายใต้การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจาก Bpifrance Assurance Export หน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อใช้ในการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 10 ซึ่งผลิตและออกแบบโดย บริษัท Airbus Defense and Space of France ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำ และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย รองรับบริการด้านอินเทอร์เน็ต ความมั่นคง และการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศและภูมิภาค
บริษัท และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งรถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite-on-the-Move) เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยในพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยรถสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารที่เสถียรและรวดเร็วในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนการประสานงานของหน่วยงานทหาร
บริษัท กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Machine Learning เพื่อยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแบบรายพื้นที่ ซึ่งสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน โดยมีการแสดงผลผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที