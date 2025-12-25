xs
”สุริยะ“ ชี้เลือกตั้ง 69 คือเลือกทิศทางประเทศ ลั่นเพื่อไทยพร้อมที่สุดตั้งแต่เคยมีมา มั่นใจกวาดไม่ต่ำกว่า 200 ที่นั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สุริยะ” ชี้เลือกตั้ง 69 ไม่ใช่แค่เลือกคน แต่เลือกทิศทางประเทศ มั่นใจครั้งนี้เพื่อไทยพร้อมมากที่สุดตั้งแต่เคยทำเลือกตั้งมา ลั่นพรรคไม่รอกระแส แต่สร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงาน ย้ำตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 200 ที่นั่งแน่นอน

วันที่ 25 ธ.ค.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เลือกแค่คน แต่เลือกทิศทางประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยและในฐานะคนทำงานการเมืองมากกว่า 25 ปี วันนี้ตนมายืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมมากที่สุด ตั้งแต่เคยทำการเลือกตั้งมา
ในครั้งนี้พรรคเพื่อไทย มีการวางระบบการทำงานไว้ทุกด้าน ทั้งการเตรียมผู้สมัคร มีการอบรมอย่างจริงจัง ในการลงพื้นที่ การสร้างทีมงานประจำเขตและการทำงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนทำงานได้จริงตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่ โดยจะต้องมีดีเอ็นเอของพรรคเพื่อไทยติดตัวไปตลอด ขณะเดียวกันมีการอบรมด้านการเมืองและยุทธศาสตร์ให้ผู้สมัครทุกคนเข้าใจประชากรศาสตร์ของพื้นที่ตัวเองอย่างลึกซึ้ง ว่าประชาชนในพื้นที่เป็นใคร มีความกังวลเรื่องอะไร ต้องการทางออกแบบไหน และจะสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนได้อย่างไร ตั้งแต่การรับฟังไปจนถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นี่คือระบบที่พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อม มีการอบรมการปราศรัยโดยมือปราศรัยมากประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนพูดได้ชัด ตรงประเด็น และมั่นใจบนเวที ส่วนตนไม่ได้เรียนด้วย แต่เป็นคนตรวจการบ้าน


ขณะที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มีความพร้อม โดยเฉพาะเบอร์หนึ่งอย่างนายยศชนัน ที่เดินสายพบสื่อมวลชน มีความพร้อมสำหรับเวทีเดเบตด้านนโยบาย รอบนี้พรรคเพื่อไทยทำการบ้านหนักขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายนโยบายพร้อมสานต่อได้ทันที นอกจากนี้พรรคเพื่อไทย ยังมีนโยบายโค้งสุดท้ายอีกหลายอย่างที่พร้อมจะเปิด ขอให้รอติดตาม การเมืองยุคใหม่แข่งกันทุกวัน พรรคเพื่อไทยไม่รอกระแส แต่สร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานและความพร้อม
อีกเรื่องที่สำคัญ คือการสื่อสารในยุคการเมืองแบบใหม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีการอบรมเรื่องนี้ วันนี้โซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้น พรรคเพื่อไทยต้องปรับตัวสื่อสารให้เร็ว ชัด และตรงประเด็น แต่สิ่งที่ไม่เคยทิ้งคือดีเอ็นเอของพรรค คือการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น ฟังจริง เห็นจริง และนำมาแก้จริง

ส่วนเรื่องความพร้อมหลังบ้าน ก็มีการทำอย่างจริงจัง มีการทำโพลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดกระแสตอบรับของประชาชน และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลทั้งหมดจะเข้าสู่กองอำนวยการเลือกตั้ง เพื่อหารือร่วมกับกองยุทธศาสตร์ ปรับวิธีทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์จริงของทุกพื้นที่ ไม่ได้ใช้แผนเดียวกันทั่วทั้งประเทศ


ขณะเดียวกัน นายสุริยะยังย้ำเรื่องสำคัญ คือ ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง เนื่องจากทุกคนทราบดีว่ามีการจ้องจับผิดพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะ เพราะคิดว่าจะมาเป็นที่หนึ่ง จึงพยายามทำให้เสียจังหวะ แต่พรรคเพื่อไทยไม่กลัว เพราะทำงานบนกติกา มีทีมกฎหมายดูแลตรวจทานทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง โปร่งใส และพร้อมการตรวจตรวจสอบ

ตนขอเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และผู้สมัครทุกคนให้มุ่งมั่นทำงานต่อไป เชื่อว่าการทำงานหนักไม่เคยทำร้ายใครทางการเมือง ถ้าทำบนความถูกต้อง อยู่ในกติกา และวัดผลตลอดเวลา รู้ว่าอะไรได้ผล อะไรต้องปรับแล้วเดินหน้าต่อ ที่สำคัญคือห้ามประมาท จงใช้ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มา ใช้ทุกกำลังที่มี ไม่ว่าจะกระแสดีหรือไม่ จะต้องทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป อาจมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ แต่จงอย่าย่อท้อ จงทำงานอย่างหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และขอให้ประชาชนและผู้สมัครทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้ง หากพบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถส่งข้อมูลมาที่พรรคเพื่อไทยได้ทุกช่องทาง พรรคเพื่อไทยพร้อมตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต

และหลังจากนี้พรรคเพื่อไทย จะเดินหน้าปราศรัยทุกภูมิภาคอย่างจริงจัง แคนดิเดตนายกฯของพรรค จะเร่งเดินหน้าเล่านโยบาย ผ่านการลงพื้นที่ปราศรัย เพื่อสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นให้ประชาชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจริงและทำได้จริง

นายสุริยะยังย้ำด้วยว่าในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้ง ตนยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ไม่ต่ำกว่า 200 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้

