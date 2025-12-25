สื่อทำเนียบฯ งดตั้งฉายา “รัฐบาลอนุทิน” เหตุเป็นรัฐบาลรักษาการหลังยุบสภา

สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลงดตั้งฉายา “รัฐบาลอนุทิน” เหตุเป็นรัฐบาลรักษาการ หลังนายกฯ ยุบสภา
วันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่องตั้งฉายารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ว่า ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีมติงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงปลายปีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล จะตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปี
แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นรัฐบาลรักษาการ หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงได้หารือกันและพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่า จะงดตั้งฉายารัฐบาล ในกรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา, กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนรัฐบาลทำงานยังไม่ครบปี, กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และกรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ และยังมีความเห็นว่า หากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายผลในทางการเมือง หรือนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล คาดหวังว่า ภายหลังการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในปี 2569 จะได้มีการตั้งฉายาเพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี ตามธรรมเนียมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เคยงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี มาแล้ว เช่น ปี 2549-2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช, รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รวมถึงปี 2556 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากประกาศยุบสภา ปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร และในปี 2561 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ