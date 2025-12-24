"ศุภจี" เปิดนโยบายการค้าสมัยใหม่ เปลี่ยนคู่ค้าเป็นพันธมิตร ใช้บาร์เตอร์เทรด สินค้าเกษตรแลกเครื่องบิน-เรือรบ

ทีมศก.ภท. เปิดนโยบายการค้าสมัยใหม่ หาประโยชน์ร่วม เปลี่ยนคู่ค้าเป็นพันธมิตร บาร์เธอร์เทรด ใช้ ข้าว มันสำปะหลัง แลกซื้อเครื่องบินรบ เรือรบ และเครื่องบินพาณิชย์ พร้อมมาตรการที่จะช่วยสินค้าเกษตรไม่ตกค้าง ไม่ล้นตลาด
วันนี้ (24ธ.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ทีมเศรษฐกิจการพาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวในการเปิดนโยบายเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย โดยเสนอแนวทาง “ชูเกษตรมั่นคง” โดยระบุว่า แนวทางการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินรบ เรือดำน้ำ เรือฟรีเกต อาวุธต่างๆ แม้กระทั่งเครื่องบินพาณิชย์ ต้องต่อรองโดยให้ซื้อข้าว หรือสินค้าการเกษตร จากประเทศไทย หลักการคือ ต้องหาประโยชน์ร่วม ไม่ใช่หาประโยชน์ฝ่ายเดียวโดยการเจรจาต่อรองให้เขาซื้อข้าว หรือสินค้าการเกษตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะเป็นช่องทางระบายสินค้าการเกษตร ไม่มีสินค้าการเกษตรตกค้าง
.
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร อีกหลายมาตรการ ประกอบด้วย การเชื่อมการค้าโลก ชูเกษตรมั่นคง ,ติดปีก SME, มุ่งอุตสาหกรรมอนาคต , ขายสินค้าภาคเกษตร มีมูลค่าสูง สนับสนุนการผลิต ให้ตรงความต้องการของตลาด เน้นพืชมูลค่าสูง ด้วยการรักษาแบรนด์ ปลูกสินค้าเกษตรท้ายไร่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น จัดโซนการเพาะปลูก ผลิตได้ ขายออก ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 77 จังหวัด และแนวทางเปลี่ยนคู่ค้า เป็นพันธมิตร หรือหุ้นส่วนทางการค้า นำไทยไปฝังในห่วงโซ่ อุปสงค์- อุปทาน ของประเทศที่เราจะเข้าไปอยู่กับเขา ประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรทุกคนในโลก เช่นกรณีอินเดีย ขายสินค้าเคมีภัณฑ์ ให้เขาแปรรูปแล้วเอาไปขายต่อประเทศอื่นๆ เราจะเข้าไปร่วมผลิตกับเขา และการมุ่งอุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve