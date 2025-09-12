กัมพูชาเซ็นซื้อเครื่องบิน C909 จากจีน 20 ลำ เล็งจัดโบอิ้ง 737-800MAX อีก 10 ลำ

MGR ออนไลน์ - หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาเปิดเผยว่า สายการบินแอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) ที่รัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นใหญ่ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทคอมเมอร์เชียล แอร์คราฟต์ คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า (COMAC) ของจีน เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน C909 จำนวน 20 ลำ ที่ยืนยันแล้ว 10 ลำ และมีแผนซื้ออีก 10 ลำ
เอกอัครราชทูตจีนได้ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเขา และระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นพัฒนาการใหม่ของความร่วมมือในภาคการบินของทั้งสองประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งการจัดซื้อเครื่องบินใหม่นี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการขนส่งผู้โดยสาร
ด้านโฆษกสำนักงานการบินพลเรือนของกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเฟรชนิวส์ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสองบริษัท แต่ยืนยันว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นแผนสำหรับอนาคตของสายการบิน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต เนื่องจากการซื้อขายเครื่องบินพาณิชย์อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปี
โฆษกของสำนักงานการบินพลเรือนยังระบุว่า ในภูมิภาคอาเซียน เครื่องบิน C909 ของจีน กำลังให้บริการเที่ยวบินโดยสารในอินโดนีเซีย ลาว และเวียดนาม ขณะที่บรูไนก็กำลังพิจารณาการใช้เครื่องบินรุ่นนี้เช่นกัน
ในการเจรจาลดภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ รัฐบาลกัมพูชาได้ตัดสินใจลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลงเหลือศูนย์ และได้เจรจาซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737-800MAX จำนวน 10 ลำ ในระยะแรก และมีความเป็นไปได้ที่จะจัดซื้อเพิ่มอีก 10 ลำในอนาคต
โฆษกสำนักงานการบินพลเรือนระบุว่า ความคิดริเริ่มและการสื่อสารเพื่อจัดซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากโบอิ้งนั้นอยู่ในวาระการประชุมและอยู่ในอำนาจของคณะทำงานในการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ
ในเดือนม.ค. 2568 นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ออกกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสายการบินแห่งชาติ จากอังกอร์ แอร์ (Angkor Air) เป็น แอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) โดยสายการบินแอร์ แคมโบเดีย ที่เป็นสายการบินแห่งชาตินี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2552 โดยปัจจุบันรัฐบาลถือหุ้น 30% บริษัท Xing Gang Investment Group ถือ 28% บริษัท Seven Trip International ถือ 28% และสายการบินเวียดนาม ถือหุ้น 14%
สายการบินแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอด 16 ปีที่ผ่านมา.