มอบ กต.พาคนไทยตกค้างในกัมพูชากลับบ้าน เล็งเช่าเหมาลำขึ้นเครื่องที่เสียมเรียบ

สมช. มอบ กต.พาคนไทยตกค้างในปอยเปตกลับบ้าน คาดใช้วิธีเช่าเหมาลำ พร้อมชง ครม. อนุมัติเยียวยาเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุปะทะชายแดน
วันที่ 16 ธ.ค. นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงผลการประชุม ว่า สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา มีประมาณ 3-4 พันคน จึงมีมติมอบให้กระทรวงต่างประเทศรับไปดำเนินการ ประสานกับคนไทยเหล่านั้นที่จะหาทางส่งคนไทย ไม่ว่าจะทางเครื่องบินพาณิชย์ โดยมีเรื่องของการยืมเงินตามระบบกระทรวงการคลังในการซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเช่าเหมาลำพาคนไทยกลับประเทศไทย โดยเฉพาะคนไทยที่ติดค้างด่านปอยเปต จะให้เดินทางไปขึ้นเครื่องที่เสียมเรียบ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการเช่าเหมาลำ
ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่ผ่านมามีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้ว ก็จะมีการรวบรวมผู้บาดเจ็บเสียชีวิตล่าสุด นำเสนอคณะรัฐมนตรี และมีเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติก่อนหน้านี้