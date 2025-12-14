ฮุนเซนไม่ยอมรับ จับคนไทยเป็นตัวประกัน อ้างชงห้ามออกนอกประเทศเพื่อความปลอดภัย

ฮุน เซน ปฎิเสธข้อกล่าวหาไม่ยอมให้ชาวไทยกลับประเทศ อ้างสั่งระงับเฉพาะทางบกเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองชาติ แนะคนไทยนั่งเครื่องบินออกจากกัมพูชาได้ที่พนมเปญและเสียมราฐ
.
วันนี้ (14 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และรักษาการประมุขแห่งรัฐ โพสต์ข้อความแปลเป็นภาษาไทยระบุว่า "เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) ผมได้ส่งข้อความไปยังรัฐบาลเพื่อเสนอแนะให้ระงับการเดินทางของชาวกัมพูชาและชาวไทยข้ามพรมแดนทางบก เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองชาติ อาจมีความสับสนหรือการยั่วยุจากอีกฝ่ายที่คิดว่าเราจะไม่ยอมให้ชาวไทยกลับประเทศ
.
ผมขอชี้แจงว่า การระงับควรเป็นเฉพาะทางบกเท่านั้น เพราะการสู้รบและการรุกรานเกิดขึ้นตลอดแนวพรมแดนทางบกและทางทะเลบางส่วน สำหรับการเดินทางทางอากาศ ยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติ เพราะไม่มีการสู้รบที่สนามบิน
.
ดังนั้น ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาสามารถเดินทางออกจากกัมพูชาทางอากาศได้ที่พนมเปญหรือเสียมเรียบ ชาวไทยที่ทำงานใกล้ชายแดนเวียดนามสามารถเดินทางผ่านเวียดนามและหาทางเดินทางกลับประเทศไทยได้ ชาวกัมพูชาที่ต้องการกลับมากัมพูชาก็ต้องกลับกัมพูชาทางอากาศไปยังสถานที่ที่มีเที่ยวบินกลับกัมพูชา
.
ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า เราไม่ได้ห้ามการเดินทางของชาวกัมพูชาหรือชาวไทย สิ่งที่เราขอให้ระงับคือการเดินทางทางบก ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คน โปรดทบทวนข้อความของผมเมื่อวานนี้ด้วย! และโปรดอย่าใช้เจตนาดีของผมในการปกป้องชีวิตของทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยมาโจมตีผมแบบนี้"
.
เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) นายฮุน เซน เสนอให้รัฐบาลกัมพูชาระงับการเดินทางออกนอกประเทศของชาวไทย และการกลับประเทศของชาวกัมพูชา ระหว่างที่ชาวไทยประมาณ 7,000-8,000 คน มีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่ทางการกัมพูชายังคงกักตัวไว้ที่ด่านปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ไม่ให้ออกนอกประเทศ ขณะที่ทางการไทยส่งชาวกัมพูชากลับประเทศผ่านด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปแล้วมากกว่า 7,000 คน
.
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาชี้แจงถ้อยแถลงของนายฮุน เซน ในตอนหนึ่งระบุว่า พลเรือนไม่ใช่คู่ขัดแย้งตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ (Non-combatants) และต้องไม่ถูกปฎิบัติราวกับเป็นคู่ขัดแย้ง การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นการจำกัดเสรีภาพการเดินทางของพลเรือน บังคับให้พลเรือนต้องพำนักอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง หรือใช้พลเรือนเป็นเครื่องมือทางการเมือง ขัดต่อหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาเจนีวา