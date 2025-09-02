เวียดนามเฉลิมฉลองวันชาติสุดยิ่งใหญ่ ประชาชนหลั่งไหลร่วมชมพิธีสวนสนาม-ขบวนพาเหรดแน่นฮานอย

รอยเตอร์ - เวียดนามเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การประกาศเอกราชจากการปกครองอาณานิคมในวันนี้ (2) โดยมีการเดินขบวนพาเหรดทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ การแจกเงินช่วยเหลืออย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน และการปล่อยตัวนักโทษเกือบ 14,000 คน
ประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวกันตามท้องถนนในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ ที่ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงและถือธงชาติเวียดนาม เพื่อแสดงพลังชาตินิยมที่แข็งแกร่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งนี้
ขบวนพาเหรดทางทหารได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดของเวียดนาม รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ Mi-171 ที่ผลิตโดยรัสเซีย เครื่องบินขับไล่ Sukhoi Su-30 และโดรนที่ผลิตในประเทศ ทหารเวียดนามและบุคลากรทางทหารหลายพันนายจากจีน รัสเซีย และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางน้ำจัดขึ้นแยกกันโดยเรือดำน้ำและเรือฟรีเกตชั้นกิโลของรัสเซีย
“เรามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการปกป้องเอกราช เสรีภาพ อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนปิตุภูมิของเรา ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์” โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กล่าว
ผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ รวมถึงสมาชิกรัฐสภาระดับสูงจากจีนและรัสเซีย ต่างร่วมชมขบวนทหารในจตุรัสบาดิ่ง ที่เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2488 โฮจิมินห์ ผู้นำการปฏิวัติได้กล่าวประกาศอิสรภาพครั้งประวัติศาสตร์
สุนทรพจน์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการเป็นเอกราชของเวียดนาม หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศสมาเกือบ 1 ศตวรรษ และถูกญี่ปุ่นยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมรับประเทศใหม่ และทำสงครามยาวนานกว่าทศวรรษ ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ในปี 2497
สหรัฐฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวในคำแถลงทางอีเมล แสดงความยินดีกับเวียดนามเนื่องในโอกาสการครบรอบนี้ โดยระบุว่าเวียดนามได้กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเป็นผู้นำในการแก้ไขความท้าทายระดับโลกร่วมกัน
“ฉันดีใจ พึงพอใจ และซาบซึ้งใจอย่างที่สุดที่ได้เห็นทหารผ่านศึกเคลื่อนผ่านไป” ฮว่าง ถิ เฮวียน ชาวฮานอยอายุ 42 ปี ที่ปักหลักอยู่บนทางเท้าร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอีก 4 คน เป็นเวลาเกือบ 2 วัน เพื่อจองพื้นที่ร่วมชมขบวนพาเหรด กล่าว
“มันคุ้มค่ากับการรอคอย กองกำลังทหารและเครื่องบินขับไล่นั้นน่าทึ่งมาก” เธอกล่าวเสริม
ถนนในใจกลางกรุงฮานอยปิดเป็นเวลา 3 วันทำการสำหรับการฝึกซ้อมและการเดินขบวนพาเหรดหลัก
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการเวียดนามได้ประกาศมอบเงินให้ประชาชนคนละ 100,000 ด่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่อาจส่งผลให้ประเทศต้องใช้งบประมาณมากถึง 380 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเลือง เกื่อง ยังประกาศนิรโทษกรรมให้กับนักโทษ 13,920 คน ที่จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบโทษจำคุก ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ 66 คน.