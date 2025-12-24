บ่ายนี้ “วีระ” ยื่นฟ้องศาลเอาผิด “มาร์ค-บิ๊กป้อม-กษิต-ประศาสน์” ปล่อยเขมรจับกุมบนแผ่นดินไทยปี 53

บ่ายนี้ “วีระ” ยื่นฟ้องศาลคดีทุจริต ตลิ่งชัน เอาผิด “อภิสิทธิ์-พล.อ.ประวิตร-กษิต-ประศาสน์” ฐานปล่อยกัมพูชาจับกุมตัวบนแผ่นดินไทยเมื่อปี 2553
วันนี้ (24 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. นายวีระ สมความคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า ในเวลา 13.00 น. ตนจะเดินทางไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นฟ้องจำเลยจำนวน 4 คน ที่ร่วมกันทำความผิดหลายบท ทำให้ ตน และ นางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ต้องถูกทหารกัมพูชาใช้อาวุธสงคราม เข้ามาจับตัวในเขตอธิปไตยของไทย (บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว) แล้วลักพาตัวไปดำเนินคดีที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทำให้ตนและนางสาวราตรีต้องถูกจองจำในเรือนจำเปรัยซอว์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นเวลาหลายปี
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อ 4 คน ที่นายวีระจะยื่นฟ้องร้อง ประกอบด้วย
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
3. นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
4. นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ
ทั้งนี้ นายวีระ สมความคิด พร้อมด้วย คนไทยอีก 6 คน รวมทั้ง นายพนิช วิกิตเศรษฐ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ถูกทหารกัมพูชาจับกุม ขณะลงพื้นที่บ้านหนองจาน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2553 เพื่อพิสูจน์ที่นาของ นายทิติพัฒน์ เสมาทอง ชาวบ้านที่มาร้องเรียนว่าถูกกัมพูชาฮุบที่ดิน ทั้งๆ ที่มีเอกสาร ส.ค.1 และ น.ส.3 อยู่ก่อน แต่เมื่อไปถึงบริเวณก่อนหลักเขตที่ 46 ก็ถูกทหารกัมพูชาจับกุม และถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำเปรัยซอว์ กรุงพนมเปญ ต่อมาศาลกัมพูชาพิพากษาจำคุกนายวีระ และนางสาวราตรี เป็นเวลา 8 ปี เพราะไม่ยอมรับว่าไปบุกรุกดินดินแดนกัมพูชา ขณะที่คนอื่นๆ ศาลให้ปล่อยตัว เพราะยอมรับว่าเข้าไปในดินแดนกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ได้มีการพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า บริเวณที่นายวีระและคนไทยอีก 6 คน ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 53 นั้น อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย