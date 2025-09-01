“วีระ สมความคิด” เปิดโปงกฎอัยการศึกหนองจาน ชี้มีเจตนาสกัดคนไทย เตรียมฟ้องอดีตผู้นำรัฐบาล

เลขาฯ คปต. ตั้งข้อสังเกตการใช้กฎอัยการศึกบ้านหนองจานไม่ชอบมาพากล ระบุเกิดหลังเหตุปะทะสงบ หวังกันคนไทย-สื่อเข้า พื้นที่ที่เป็นของไทยชัดเจน พร้อมเตรียมฟ้อง “อภิสิทธิ์” และอดีตผู้ใหญ่ที่เคยให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจนถูกใช้เล่นงานในศาลกัมพูชา
วันนี้ (1 ก.ย.) พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) ออกมาแสดงความเห็นถึงความผิดปกติของการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว โดยชี้ว่ามีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนไทยและสื่อมวลชนเข้าถึงพื้นที่ ขณะที่เหตุปะทะระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ยุติไปก่อนหน้านั้นแล้ว
นายวีระตั้งคำถามต่อการปฏิบัติของทหารว่า เหตุใดจึงไม่กล้าเข้าตรวจสอบอาวุธในพื้นที่ที่ถูกกัมพูชายึดครอง ทั้งที่ชาวบ้านเจ้าของเอกสารสิทธิ์ต้องการเข้าไปในที่ดินของตนเอง แต่กลับถูกทหารนำตัวออกมาโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย และยังอ้างว่าพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเหยียบกับระเบิด ซึ่งเขายืนยันว่าไม่น่าเป็นไปได้ เพราะบริเวณดังกล่าวมีการทำนาและเพาะปลูกต่อเนื่อง
อีกประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตคือการจำกัดสิทธิของสื่อมวลชน โดยทหารไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ แต่กลับเปิดทางให้บางบุคคล เช่น “คุณกัน จอมพลัง” สามารถเข้าพื้นที่ได้
วีระย้ำว่า พื้นที่ที่เขาเคยถูกจับกุมยังคงเป็นของประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยมีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนของทหารยืนยัน อีกทั้งหน่วยงานราชการทุกแห่งก็รับรองสถานะพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เขาจึงเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ใหญ่ทางการเมืองที่เคยให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่เป็นของกัมพูชา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับเขาในศาลกัมพูชา